Son rôle consistera à mettre l'accent sur l'expansion de la clientèle de GES Events et à fournir aux clients une orientation stratégique

LAS VEGAS, 2 octobre 2020 /CNW/ - GES Events a annoncé qu'elle nommait Jennifer Beindorf au poste de vice-présidente du développement des affaires en Amérique du Nord et de la stratégie mondiale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jennifer dirigera l'équipe des ventes et de la stratégie afin d'élargir la clientèle de GES Events et d'offrir aux clients un leadership éclairé et stratégique adapté à leurs besoins relatifs aux affaires et aux événements. Grâce à l'expertise de Jennifer, l'équipe des ventes et de la stratégie continuera de faire croître et de mettre à profit ses compétences inégalées en marketing d'événements afin d'offrir aux clients des expériences mémorables et marquantes.

Jennifer compte plus de 25 années d'expérience en développement des affaires, en expérience client, en stratégie de marketing d'événements et en conception d'expériences de marque globales. Son sens aigu des affaires, combiné à sa volonté de tirer parti des idées stratégiques, lui permet d'établir des partenariats efficaces avec les clients pour leur proposer des solutions novatrices et personnalisées. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente, Expérience client, GES Events; elle dirigeait alors des travaux stratégiques essentiels visant à déterminer les tendances et les points de vue des participants ainsi qu'à comprendre la mentalité de ces derniers afin d'aider les clients à améliorer les événements en direct.

« Au cours des dernières années, Jennifer a fait preuve d'une grande vision, d'un grand leadership et d'une grande passion alors qu'elle bâtissait notre équipe de stratégie et d'expérience client », a déclaré Dan Hilbert, vice-président exécutif de GES Events. « Nous sommes ravis qu'elle ait accepté ce poste. L'équipe pourra tirer parti de sa connaissance approfondie de l'industrie des événements et des besoins des clients, ainsi que de sa capacité d'inspirer et de diriger des équipes pour transformer des idées en résultats opérationnels réalisables. »

Avant de se joindre à GES Events, Jen a lancé sa propre agence en 2009, Virtual Minds Agency, qui offre des solutions d'affaires et de marketing aux entreprises du Fortune 500 en Amérique du Nord. Avant 2009, elle a travaillé dans diverses agences d'événements et a commencé sa carrière professionnelle du côté des clients à la Ford Motor Company.

GES Events fait partie de GES, une entreprise de Viad Corp (NYSE : VVI). GES Events est un fournisseur mondial de services complets relatifs aux événements en direct, et organise des événements d'entreprise, des événements virtuels, des conférences, des congrès, des expositions et des expériences de divertissement. Agence indépendante au sein de GES, GES Events s'investit dans chaque moment de l'expérience des participants, transformant les espaces en lieux, l'expérience individuelle en expérience collective et le message en mouvement. Sa mission est de faire vivre aux spécialistes du marketing, aux organisateurs et aux participants des événements les expériences humaines les plus marquantes au monde. GES Events offre une vaste gamme de services, y compris des services créatifs et de conception de pointe, des stratégies et des idées, ainsi que des services audiovisuels et d'inscription aux événements - tous d'une portée mondiale inégalée. GES Events s'associe à des salons et à des marques de premier plan, dont Tableau Software, Procore, LPL Financial, Pfizer, Bell, CONEXPO-CON/AGG, Mary Kay, Spring Fair Birmingham, MAGIC et Canadian International Auto Show. GES Events a récemment figurée sur la « It List » 2020 de Event Marketer et a été reconnue par Ad Age comme l'un des plus grands réseaux d'agences expérientielles et de marketing d'événements au pays. Pour en savoir plus, visitez https://www.ges.com/experiential-marketing .

