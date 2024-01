LAS VEGAS, 8 janvier 2024 /CNW/ - Global Experience Specialists (GES), un partenaire mondial en matière de marketing expérientiel et de logistique pour l'industrie des expositions et des événements en direct, a annoncé les promotions de Jeff Quade au poste de président de GES ExhibitionS, Amérique du Nord et de Jason Stead au poste de président de GES Exhibitions, EMOA.

« Jeff et Jason ont été des chefs de file exceptionnels sur le plan de l'innovation et du changement chez GES, et ils ont fait leurs preuves en matière de développement des affaires et d'excellence opérationnelle pour offrir un service et des renseignements extraordinaires à nos clients. Ils ont bâti des équipes de calibre mondial et une culture gagnante pour faire passer GES au niveau supérieur », a déclaré Steve Moster, président de GES et président et chef de la direction de Viad Corp. « Ces promotions reconnaissent le leadership et l'engagement de Jeff et Jason envers nos clients. »

Possédant plus de 30 ans d'expérience au sein de la haute direction de GES, Jeff Quade dirige l'unité commerciale nord-américaine de GES Exhibitions, qui comprend onPeak et SHOWTECH. Son expérience diversifiée et sa perspective visionnaire permettent à ses équipes de prospérer et d'innover. Passé maître dans l'établissement de partenariats avec l'industrie, il a également été membre du conseil d'administration de l'International Association of Exhibitions and Events (« IAEE ») et du Center for Exhibition Industry Research (« CEIR »).

Jason Stead compte plus de 30 ans d'expérience dans la création de nouveaux revenus, la croissance et la rétention de la clientèle, le développement et le lancement de nouveaux produits et services. Il s'est joint à GES en 2014 après avoir occupé différents postes de direction chez Nissan, EDF, Sky, ITV, Emap et Ascential. Jason offre une perspective mondiale dans la conduite de la stratégie et des opérations, associée à une capacité exceptionnelle à diriger et développer des équipes très performantes.

Jeff Quade a ajouté : « L'équipe de GES poursuit ses efforts pour aider nos clients à créer des liens entre les gens et l'innovation et entre les gens et les expériences, et relier les gens les uns aux autres. Je suis fier de l'équipe et reconnaissant envers les membres de l'équipe, les clients et les partenaires commerciaux qui appuient notre raison d'être. Je me réjouis de l'orientation prise par l'industrie des expositions et de la capacité de GES à prospérer en tant que chef de file de l'industrie. »

Jason Stead a ajouté : « À l'échelle de la région EMOA, nous sommes déterminés à réaliser notre mission stratégique qui consiste à établir des partenariats importants avec nos clients pour favoriser leur croissance. Je suis extrêmement fier de l'équipe et de son dévouement envers la réussite de notre entreprise, de nos clients et de l'industrie dans son ensemble. »

À propos de GES

Avec un héritage de plus de 90 ans, GES est une entreprise internationale d'événements en direct qui offre des services d'exposition, des expériences de marque et des services de lieux d'événements en direct partout aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. Notre gamme complète de services primés donne vie à la vision des clients en créant des expériences immersives de la marque et en produisant des événements percutants qui rapprochent les publics et favorisent le succès commercial. Pour en savoir plus sur GES, une société Viad Corp (NYSE : VVI), visitez GES.com .

À propos de Viad

Viad (NYSE : VVI) est un important fournisseur mondial d'expériences extraordinaires, y compris des activités d'accueil et de loisirs, du marketing expérientiel et des événements en direct au moyen de deux entreprises : Pursuit et GES. Notre stratégie d'affaires vise à offrir des expériences extraordinaires à nos équipes, à nos clients et à nos invités, ainsi qu'une croissance importante et durable et des rendements supérieurs au marché pour nos actionnaires. Viad est une entreprise qui fait partie de l'indice S&P SmallCap 600. Pour en savoir plus sur Viad, consultez le Viad.com .

Personne-ressource :

GES

Christy Ricketts

cricketts@ges.com

Viad

Carrie Long ou Michelle Porhola

ir@viad.com

SOURCE GES