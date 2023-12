Gérard Depardieu radié des rangs de l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec annonce aujourd'hui qu'il procédera, sous la recommandation du Conseil de l'Ordre national du Québec, à la radiation de l'acteur français Gérard Depardieu, nommé chevalier de l'Ordre en 2002 par Bernard Landry.

Les propos choquants tenus par M. Depardieu, captés par vidéo et circulant dans les derniers jours, démontrent sans équivoque un comportement allant à l'encontre des valeurs de l'Ordre national, dont la devise est « Honneur au peuple du Québec ». Le Conseil de l'Ordre a donc recommandé au premier ministre de radier M. Depardieu de l'Ordre, ce qui signifie qu'il perd son titre de chevalier. C'est donc à l'unanimité des membres présents, devant des preuves évidentes de comportement allant à l'encontre des valeurs de l'Ordre et du Québec, que le Conseil s'est prononcé en faveur d'une radiation de M. Depardieu, une première dans l'histoire de l'Ordre.

La Loi sur l'Ordre national du Québec prévoit la possibilité, pour le gouvernement, de radier un membre de l'Ordre. La radiation représente une sanction ultime en cas d'inconduite notoire ou de faute grave. Il appartient au Conseil de l'Ordre national du Québec, conseil indépendant formé de neuf personnes élues parmi les membres de l'Ordre, de se réunir pour étudier les situations particulières. C'est toutefois le premier ministre qui procède à une radiation qui entraîne le retrait de la décoration, sous recommandation du Conseil de l'Ordre.

Citation

« Les propos scandaleux tenus par Gérard Depardieu devant les caméras ont choqué le public international, avec raison. Son comportement entache la réputation des membres de l'Ordre national du Québec. J'ai donc pris la décision d'ordonner sa radiation de l'Ordre, effective immédiatement. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants

Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Il récompense les personnes qui, par leur parcours exceptionnel et leur excellence dans tous les domaines, font rayonner le Québec. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre national du Québec recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental. Le premier ministre a aussi le privilège de procéder à des nominations honorifiques de personnalités qui ne résident pas ou ne sont pas nées au Québec, mais qui ont contribué au rayonnement de la nation.

