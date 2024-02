QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Geosapiens, une entreprise canadienne pionnière en modélisation des inondations, annonce le lancement de son modèle de cartographie des inondations couvrant l'ensemble du territoire canadien. Ce produit novateur représente une avancée majeure qui vient répondre à un urgent besoin d'avoir des cartes d'inondation à jour et précises à l'échelle nationale.

Les changements climatiques ont considérablement accru la fréquence et l'intensité des inondations au Canada, ce qui pose un défi majeur pour les collectivités locales, les assureurs et le gouvernement. Jusqu'à présent, les cartes d'inondation disponibles étaient souvent incomplètes et désuètes. De ce fait, de nombreuses régions se retrouvaient mal préparées face à cette menace croissante. L'innovation de Geosapiens comble désormais cette lacune en fournissant une cartographie de pointe à large échelle, une première pour une entreprise canadienne dans ce domaine.

« Face à l'urgence climatique, il est impératif d'agir avec des données fiables et précises. Notre modèle d'inondation est une réponse directe à ce besoin. Nous sommes fiers d'offrir une solution qui non seulement prévoit avec précision les zones inondables, mais qui incarne aussi une avancée technologique majeure pour la résilience de nos collectivités », déclare Hachem Agili, président-directeur général de Geosapiens.

Avec son inédite résolution spatiale d'un mètre dans les zones les plus peuplées du Canada, Geosapiens offre une vue cohérente et détaillée des risques d'inondation. Cette avancée technologique est une première au pays; elle permettra une meilleure compréhension des risques actuels, ainsi qu'une planification plus efficace pour l'avenir.

« Ce modèle représente le fruit de plusieurs années de recherche et de développement. En combinant les données climatiques et hydrologiques les plus à jour et des algorithmes de pointe, notre modèle est conçu pour être à la fois modulaire et adaptable afin d'offrir une flexibilité considérable dans son utilisation et sa mise à jour », explique Chiranjib Chaudhuri, vice-président de la Recherche et du Développement chez Geosapiens.

Avec ce lancement, Geosapiens réaffirme son engagement visant à bâtir et à préserver la résilience des collectivités canadiennes face aux risques d'inondation. Ce produit permet aux décideurs et aux assureurs de mieux comprendre les risques d'inondation et de s'y préparer de manière proactive, ce qui permet ainsi de renforcer les capacités de gestion des risques à travers le Canada.

Les caractéristiques clés du modèle d'inondation de Geosapiens :

Une modélisation des inondations fluviales et côtières

Une cartographie des inondations à 1 mètre de résolution spatiale dans les zones où les données lidar sont disponibles et à 30 mètres ailleurs, basée sur un modèle topographique de pointe développé par Geosapiens (GSDEM)

Un modèle hydrologique pancanadien employant la méthodologie distinctive et cohérente de Geosapiens

À propos de Geosapiens

Geosapiens est une entreprise canadienne spécialisée dans la modélisation des risques d'inondation. Fondée en 2017 par une équipe de l'Institut national de recherche scientifique, Geosapiens dispose d'une équipe multidisciplinaire avec une vaste expérience dans l'industrie et le milieu de la recherche. L'entreprise a pour mission de développer des solutions d'avant-garde pour aider les collectivités à augmenter leur résilience face aux risques climatiques. Elle vise à doter les organisations publiques et privées d'outils d'aide à la décision fiables et intuitifs leur permettant de mieux connaître, de prévenir et de gérer ces risques.

