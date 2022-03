« La concrétisation de cet investissement stratégique avec un joueur aussi important dans l'industrie de l'assurance canadienne représente un jalon important pour Geosapiens. Grâce à cet investissement, nous serons en mesure d'accélérer le déploiement du modèle d'inondation le plus précis au Canada permettant ainsi d'aider nos clients à disposer d'une information précise et fiable pour être mieux préparés aux risques », s'est exprimé Hachem Agili, PDG et co-fondateur de Geosapiens.

« Nous sommes ravis que Geosapiens se joigne à notre portefeuille croissant de partenariats stratégiques à la fine pointe », déclare Clément Brunet, vice-président, Intelligence d'affaires en assurance de dommage chez Co-operators. « Les risques liés au climat étant de plus en plus fréquents et graves, il est primordial que nous nous employions à bâtir des collectivités plus résilientes. Cet investissement créera des occasions de collaboration pour mieux préparer les Canadiens aux risques d'inondation et mieux les informer, et ainsi atténuer les effets des inondations extrêmes pour les personnes les plus à risque. »

Rappelons que Geosapiens commercialise des produits et services Web qui offrent une cartographie dynamique et prévisionnelle des inondations ainsi qu'une évaluation de leurs impacts sur les biens et les personnes. Les produits de Geosapiens intègrent également une modélisation financière du risque d'inondation à l'échelle du bâtiment.

Geosapiens poursuivra ses avancées, au bénéfice de toute l'industrie de l'assurance, des gestionnaires de territoires, des services d'urgence et des professionnels dans le secteur de l'immobilier. Son but ultime est d'augmenter la résilience de la société face aux risques, notamment dans le contexte des changements climatiques. Afin de réaliser sa vision, Geosapiens compte sur une équipe d'experts ayant plusieurs années d'expérience en modélisation du risque et sur un réseau de partenaires privés et académiques notamment l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

À propos de Geosapiens

Geosapiens, une entreprise canadienne spécialisée dans la modélisation et l'analyse des risques d'inondation, a été fondée en 2017 par une équipe de recherche de l'INRS expérimentée dans la modélisation des risques climatiques. L'entreprise poursuit la mission de développer des solutions d'avant-garde pour aider à augmenter la résilience de la société face aux aléas climatiques. Elle souhaite doter la population et les organisations publiques et privées d'outils d'aide à la décision fiables et intuitifs, leur permettant de mieux connaître, prévenir et gérer ces risques. Pour en savoir plus : www.geosapiens.ca.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co‑operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

Renseignements: Hachem Agili, président-directeur général de Geosapiens, 418-271-3266, [email protected]; Information : Jimmy Jolicoeur, 418-573-8105, [email protected] des médias de Co-operators, [email protected]