« Georgia-Pacific se concentre sur l'avenir et s'engage à dépasser les besoins de ses clients, a déclaré David Neal, vice-président directeur, Produits de construction. « Cet investissement renforce nos capacités opérationnelles et positionne l'usine d'Englehart pour une productivité accrue au cours des prochaines années. Pendant que nous mettons en œuvre ces améliorations, l'équipe locale dévouée continuera d'exploiter l'installation, en veillant à ce que nous puissions répondre à la demande actuelle du marché. »

« En améliorant le système de traitement des grumes et l'entrepôt de l'usine, nous démontrons notre engagement envers l'amélioration continue et notre dévouement à réinvestir dans l'usine, la ville d'Englehart, les collectivités environnantes et nos partenaires préférés, a déclaré John Beers, président, Panneaux structurels. « Ces améliorations continueront de nous permettre de demeurer concurrentiels et de faire en sorte qu'Englehart soit une usine respectueuse de l'environnement du XXIe siècle. »

Le système de traitement dans une usine de panneaux OSB prend des matières en bois brut et les prépare à la production de panneaux OSB. Cela comprend le tri des billots, le débardage et leur découpage en brins pour les préparer au séchage.

Les travaux de conception et d'ingénierie ont commencé, et le projet devrait être terminé d'ici le deuxième trimestre de 2027.

À propos de Georgia-Pacific

Établie à Atlanta, Georgia-Pacific et ses filiales comptent parmi les principaux fabricants et distributeurs de tissus de bain, de serviettes en papier et de serviettes de table, de vaisselle, d'emballages à base de papier, de cellulose et de produits de construction au monde. Nos marques de consommation connues comprennent Angel Soft®, Brawny®, Dixie®, enMotion®, Quilted Northern®, Sparkle® et Vanity Fair®. Georgia-Pacific est depuis longtemps un important fournisseur de produits de construction pour les concessionnaires de bois d'œuvre et de matériaux de construction et les grands détaillants d'entrepôts autonomes.

Sa filiale Georgia-Pacific Recycling figure parmi les plus grands négociateurs de papier, de métal et de plastique au monde. L'entreprise exploite plus de 150 installations et emploie directement environ 30 000 personnes et crée indirectement plus de 80 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez : gp.com/about-us. Pour en savoir plus, visitez le site news.gp.com. Suivez Georgia-Pacific sur LinkedIn, Meta, Instagram, X et YouTube.

