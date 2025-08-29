TORONTO, le 29 août 2025 /CNW/ - (TSX : WN) - George Weston Limitée (la « société ») a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (TSX) a accepté une modification à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») de la société. À la suite de la modification, Wittington Investments, Limited (« Wittington ») participera au programme de rachat d'actions de la société à un niveau proportionnel à sa part de propriété. Wittington, dirigé par Galen G. Weston, est l'actionnaire majoritaire de la société et détient environ 59,2 % des actions ordinaires en circulation (« actions ordinaires ») de la société.

Avant cette modification, Wittington a participé à l'OPRCNA dans une proportion fixe de 50 % de sa part proportionnelle des actions ordinaires en circulation. Ayant porté sa part de propriété à environ 59,2 % aujourd'hui, alors qu'elle détenait approximativement 57 % des actions en 2023 lorsqu'elle a commencé à participer à l'OPRCNA, Wittington a décidé d'adopter une participation entièrement proportionnelle. Wittington estime que la société et ses activités d'exploitation demeureront de très bons investissements à long terme. La participation proportionnelle dans l'OPRCNA permettra à Wittington de conserver sa quote-part dans la société tout en augmentant sa diversification, son investissement à retombées sociales et son engagement philanthropique

Après la fin du fractionnement des actions ordinaires à trois pour un annoncé par la société le 18 août 2025, toutes les quantités d'actions et les limites d'actions applicables dans le cadre de l'OPRCNA de Weston ont été mises à jour pour refléter le fractionnement des actions. L'OPRCNA prévoit que la société pourra, pendant la période de 12 mois allant du 27 mai 2025 (« date d'entrée en vigueur ») au 26 mai 2026, acheter jusqu'à 19 344 552 actions ordinaires, représentant environ 5 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date d'entrée en vigueur, au moyen de l'OPRCNA à la TSX, ou par l'entremise de systèmes de négociation parallèles ou par d'autres moyens autorisés par la TSX ou par les lois en vigueur. Sur la base de la moyenne quotidienne de 373 422 opérations au cours des six mois précédant la date d'entrée en vigueur, les achats quotidiens dans le cadre de l'OPRCNA sont limités à 93 355 actions ordinaires, à l'exception des exceptions d'achat en bloc et des achats auprès de Wittington. À ce jour, un total de 3 365 615 actions ordinaires ont été achetées par la société en vertu de l'OPRCNA.

La modification de l'OPRCNA de la société pour faciliter la participation proportionnelle de Wittington entrera en vigueur le 4 septembre 2025, selon une exemption accordée par la TSX conformément à ses règles, règlements et politiques. Le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être achetées en vertu de l'OPRCNA sera réduit du nombre d'actions ordinaires achetées par la société auprès de Wittington.

Les achats auprès de Wittington seront effectués pendant la séance de bourse spéciale de la TSX en vertu d'un accord de régime de cession automatique entre le courtier de la société, la société et Wittington. Les achats auprès de Wittington seront effectués lors de jours de bourse, conformément à l'accord de régime de cession automatique, lorsque la société effectue des achats auprès d'autres actionnaires. Dans l'éventualité où Wittington ne vendait pas d'actions ordinaires lors des jours de bourse tel que requis par les modalités de l'accord de régime de cession automatique (sauf en raison d'une perturbation du marché), l'exemption de la TSX cessera de s'appliquer et la société ne sera pas autorisée à effectuer d'autres achats auprès de Wittington en vertu des conditions de l'OPRCNA.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation à présenter : Les Compagnies Loblaw Limitée et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des portefeuilles de propriétés de commerces et d'immeubles résidentiels de grande qualité partout au Canada.

