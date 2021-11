TORONTO, le 15 nov. 2021 /CNW/ - George Weston Limitée (« George Weston » ou la « Société ») (TSX: WN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente définitive visant à vendre les activités de produits de boulangerie de longue conservation de Weston Foods à des entités liées à Hearthside Food Solutions, LLC (« Hearthside ») pour une contrepartie en trésorerie totale de 370 000 000 dollars canadiens.

« Avec l'entente visant à vendre le secteur des produits de longue conservation à Hearthside et la vente des activités de produits frais et surgelés que nous avons annoncée précédemment, nous avons deux acheteurs de première qualité qui sont bien positionnés pour perpétuer le fier héritage de l'entreprise Weston Foods, a déclaré Galen G. Weston, président du Conseil et chef de la direction de George Weston. Toutes ses activités de boulangerie vendues, George Weston se concentrera désormais sur ses entreprises de premier plan dans le secteur de la vente au détail et de l'immobilier. »

« L'acquisition de Weston Foods est un complément idéal à notre réseau de production et à nos activités existantes qui apporte des solutions de boulangerie, une clientèle de premier plan, des capacités accrues et une meilleure couverture géographique. Ces synergies profitent autant à nos clients actuels qu'à nos clients futurs. Nous avons hâte d'accueillir les 1 100 employés de Weston Foods au sein de la famille Hearthside », a déclaré Check Metzger, chef de la direction de Hearthside.

Le 23 mars 2021, George Weston avait annoncé son intention de vendre sa division de boulangerie et de se concentrer sur ses activités dans le secteur de la vente au détail et de l'immobilier. Le 26 octobre 2021, George Weston avait annoncé qu'elle avait conclu une entente définitive visant à vendre ses activités de produits de boulangerie frais et surgelés à des entités liées à FGF Brands Inc. pour une contrepartie en trésorerie totale de 1,2 milliard de dollars. La vente des activités de produits frais et surgelés, de même que la vente des activités de produits de longue conservation représentent la cession de l'ensemble des activités de boulangerie de George Weston, pour une valeur totale de 1,57 milliard de dollars à un multiple combiné d'environ 10,0x du BAIIA estimé de 2021 pour la division de boulangerie. La Société s'attend à remettre le produit net des transactions aux actionnaires par l'entremise de rachats d'actions au fil du temps. Entretemps, la Société s'engage à mettre en place un solide plan de transition afin que Weston Foods puisse continuer à bien servir ses clients et soutenir ses employés.

La vente des activités de produits de longue conservation de Weston Foods est assujettie aux exigences de la Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 et à d'autres conditions de clôture habituelles pour les transactions de cette nature. Sous réserve de toutes les approbations réglementaires requises et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, George Weston prévoit conclure la transaction avant la fin du premier trimestre de 2022.

Houlihan Lokey et Marchés des capitaux CIBC agissent à titre de conseillers financiers de George Weston, et Mayer Brown LLP et Société d'avocats Torys S.E.N.C.R.L. agissent comme ses conseillers juridiques.

Ropes & Gray LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agissent à titre de conseillers juridiques de Hearthside.

À propos de l'entreprise des produits de boulangerie de longue conservation de Weston Foods

L'entreprise des produits de longue conservation de Weston Foods comprend l'un des plus importants manufacturiers en Amérique du Nord qui offre à ses clients de la vente au détail et des services alimentaires des biscuits, des craquelins, des cornets et des gaufres partout au Canada et aux États-Unis.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La Société exerce ses activités dans trois secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée, la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix et Weston Foods. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix détient, gère et développe un portefeuille de haute qualité de propriétés de commerces de détail et industrielles, de bureaux et d'immeubles résidentiels partout au Canada. Le secteur d'exploitation Weston Foods comprend une boulangerie solidement établie en Amérique du Nord qui offre du pain et des petits pains emballés au Canada, ainsi que du pain et des petits pains surgelés et artisanaux, des gâteaux, des beignes, des tartes, des biscuits et des substituts partout au Canada et aux États-Unis.

À propos de Hearthside

Basée à Downers Grove, en Illinois, Hearthside Food Solutions est un chef de file de la fabrication à façon et de la production d'aliments cuits au four, de collations, de barres nutritives, de sandwichs et de repas surgelés, réfrigérés et frais, ainsi qu'un fournisseur de services d'emballage alimentaire complets pour plusieurs marques de renommée mondiale. Avant l'acquisition de Weston, le réseau de Hearthside comptait 37 installations de production alimentaire, dont quatre en Europe, et 12 000 employés. Pour en savoir plus au sujet de Hearthside Food Solutions, visitez le www.hearthsidefoods.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des éléments prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la Société quant aux événements à venir. Il n'existe aucune garantie quant (a) à la capacité de la Société de conclure avec succès la vente des activités de produits frais et surgelés et de produits de longue conservation de Weston Foods décrites dans le présent communiqué de presse, (b) au produit qui découlera des transactions décrites dans le présent communiqué de presse, et (c) au moment de conclusion de ladite vente.

Ces énoncés prospectifs se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient donner lieu à des résultats ou des événements qui diffèrent substantiellement de ceux énoncés ou évoqués dans le cadre de ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport de gestion annuel ainsi que la notice annuelle de la Société de même que les incertitudes entourant la pandémie de COVID-19. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont en date d'aujourd'hui et sont présentés sous réserve de ces mises en garde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Société a recours à des mesures financières non conformes aux PCGR étant donné qu'elle estime que ces mesures fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer avec exactitude sa performance et sa situation financières. La direction a recours à ces mesures financières non conformes aux PCGR afin d'exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la Société sur le plan de l'exploitation, l'incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la Société sur le plan de l'exploitation et qu'ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d'une période à l'autre. La Société exclut d'autres éléments si elle juge qu'il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents. Comme ces mesures n'ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d'autres sociétés ouvertes ni se substituer à d'autres mesures financières établies selon les PCGR. Pour obtenir un rapprochement et une description des mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures financières de la Société, il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion inclus dans le Rapport du deuxième trimestre de 2021 de la Société.

SOURCE George Weston Limitée

Renseignements: Les actionnaires, les analystes en valeurs mobilières et les professionnels en placements sont priés d'adresser leurs demandes à Roy MacDonald, vice-président, Relations avec les investisseurs, au siège social national de la Société ou par courriel à l'adresse [email protected]

Liens connexes

www.weston.ca