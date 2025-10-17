TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - George Weston Limitée (TSX: WN) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats du troisième trimestre le 14 novembre 2025 à 7 h (HE).

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des portefeuilles de propriétés de commerces et d'immeubles résidentiels de grande qualité partout au Canada.

SOURCE George Weston Limitée

Demandes d'investisseurs, veuillez contacter : Roy MacDonald, Vice-président de groupe, Relations avec les investisseurs, George Weston Limitée, [email protected]