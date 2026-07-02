GENMA met en service un système de transbordement flottant destiné aux exportations de minerais d'Afrique de l'Ouest

PRÉFECTURE DE BOFFA, Guinée, 2 juillet 2026 /CNW/ - GENMA, l'un des principaux fournisseurs de solutions de manutention maritime, a annoncé la mise en service réussie de son tout dernier système de transbordement flottant. Le déploiement du système en Afrique de l'Ouest est prévu afin de soutenir les opérations d'exportation de minerais.

Qu'est-ce qu'un système de transbordement ?

Il répond à un défi logistique majeur dans le secteur minier mondial : les grands navires ne peuvent pas entrer dans les ports en eau peu profonde.

Prenons l'exemple de Boffa, en Guinée : un minéralier de 300 000 tonnes ne peut pas y accoster. La solution GENMA permet à de petites barges de charger des minéraux à quai, de naviguer vers des eaux plus profondes et de transférer la cargaison vers un grand navire grâce au système de transbordement. Le grand bateau n'a plus besoin d'entrer dans le port.

Ce système GENMA comprend : 2 grues de ponts, 2 grandes trémies, 1 convoyeur à bande et 1 chargeur de navires. Il fonctionne de la façon suivante : des grues prélèvent le minerai de la barge et le déversent dans des trémies. Celles-ci alimentent le convoyeur, puis le convoyeur achemine le minerai vers le chargeur de navires, qui le déverse en continu dans la cale du grand navire.

En quoi ce système est-il unique ?

1. Rapide, précis et stable en mer

Les grues sont équipées d'un système de régulation de vitesse en continu, garantissant une accélération et un freinage en douceur. Même avec des charges lourdes, les opérateurs peuvent effectuer des réglages au millimètre près afin de garantir un transbordement précis et sans déversement. La flèche de type caisson reste stable sous charge, réduisant ainsi au minimum les mouvements du navire.

Les grandes trémies permettent de gérer des débits élevés et d'assurer l'alimentation continue du convoyeur.

2. Construit pour résister aux conditions marines difficiles

La corrosion due à l'eau de mer met les équipements à rude épreuve. Les grues GENMA sont conçues selon les normes les plus élevées en mer : les composants essentiels sont scellés à l'intérieur et bénéficient d'un revêtement anticorrosion multicouche. Un centre de gravité bas et un poids réduit améliorent la stabilité en cas de mer agitée : la stabilité de l'équipement garantit des opérations plus rapides et plus sûres.

Le chargeur de navires s'adapte aux mouvements constants des navires (marées, vagues). Grâce à sa goulotte télescopique et à sa flèche relevable, les matériaux sont déversés en douceur, avec un minimum de casse, quel que soit le déplacement des deux navires.

3. Entretien simplifié, grâce à l'assistance locale de GENMA présente en Afrique

Afin de réduire au minimum les temps d'immobilisation dus à une panne en l'absence de pièces de rechange ou de techniciens à proximité et dans le but de garantir la continuité des opérations, GENMA a anticipé la situation. L'équipement est conçu pour faciliter son entretien : les groupes hydrauliques intégrés permettent de réduire le nombre de conduites et de points de fuite, les raccords principaux sont autolubrifiants, et un port de diagnostic standard permet d'identifier rapidement les problèmes.

Plus rassurant encore : GENMA dispose déjà de centres de service et d'entrepôts de pièces de rechange à Tanger (Maroc) et à Mombasa (Kenya). L'entrepôt de Boffa (Guinée) est presque prêt et ouvrira ses portes en milieu d'année. De plus, des techniciens de maintenance sur site sont affectés localement pour des missions à long terme. En cas de problème, la réponse est rapide et les pièces sont disponibles.

Tous les systèmes ont été testés et sont opérationnels

Chaque moteur, capteur et système de commande de ce système de transbordement GENMA a passé avec succès les tests individuels et d'intégration. La mise en service est terminée.

Après une mise en service réussie, le système est prêt à être mis en œuvre en Afrique de l'Ouest, où il deviendra l'outil de transbordement de marchandises en vrac le plus fiable et le plus performant dont disposent nos clients, leur permettant ainsi d'accomplir leur travail avec efficacité, voyage après voyage.

SOURCE GENMA

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