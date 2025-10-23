L'acquisition élargit le portefeuille de produits de Genius Solutions et renforce sa présence au Québec, au Canada et aux États-Unis.

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Genius Solutions, l'éditeur canadien du logiciel Genius ERP, annonce aujourd'hui avoir complété l'acquisition de CDID, le développeur de Prextra ERP. L'effectif combiné atteint environ 225 employés au service de plus de 1 000 clients en Amérique du Nord. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Cette acquisition réunit deux fournisseurs d'ERP d'expérience, chacun ayant gagné la confiance de fabricants et d'organisations de services au Québec et au-delà. Genius Solutions continuera d'exploiter Genius ERP et Prextra ERP, offrant ainsi à ses clients une gamme élargie de solutions répondant à l'évolution des besoins des entreprises manufacturières, de distribution et de gestion de projets.

« Cette acquisition marque une étape importante dans la croissance de Genius Solutions, car elle nous permet d'élargir notre présence dans de nouveaux secteurs tout en accélérant le développement de nos capacités ERP propulsées par l'intelligence artificielle », a déclaré Jean Magny, président de Genius Solutions. « Prextra ERP complète notre offre actuelle grâce à une plateforme flexible et éprouvée, renforçant notre capacité à servir davantage d'organisations. Cette initiative consolide notre position de chef de file canadien de l'ERP et confirme notre engagement à offrir de l'innovation et de la valeur à nos clients au Québec, au Canada et aux États-Unis. »

Prextra ERP, développé par CDID, est reconnu pour son adaptabilité, soutenant les entreprises des secteurs de la fabrication, de la distribution, des services et de la gestion de projets. Conçu spécifiquement pour les manufacturiers complexes et sur mesure, Genius ERP propose une suite complète d'outils intégrés qui rationalisent les opérations, de l'ingénierie à la livraison. Chaque solution continuera d'être développée et soutenue de façon indépendante, assurant aux clients la continuité de l'expertise et du service.

« Nos équipes partagent une vision commune : offrir des solutions ERP puissantes et pratiques, conçues autour des besoins réels de nos clients », a déclaré Dominic Vézina, directeur général de Genius Solutions. « Prextra s'est bâti une solide réputation et nous sommes ravis d'accueillir leur équipe et leurs clients dans la famille Genius. Nous voyons d'excellentes occasions de collaboration et de croissance. »

Pierre Poulin, président de CDID, a ajouté : « Rejoindre Genius Solutions nous permet de continuer à faire ce que nous faisons le mieux -- créer des outils ERP flexibles qui aident nos clients à réussir -- tout en bénéficiant des ressources et de la portée d'un leader nord-américain du logiciel. Nos clients continueront de profiter du même soutien de confiance et de l'innovation continue auxquels ils sont habitués. »

Prextra poursuivra ses activités sous sa marque actuelle, en tant que Prextra, un produit de Genius Solutions. Les clients de Genius ERP et de Prextra ne constateront aucun changement dans leur soutien, leurs services ou le développement continu de leurs produits. Les deux organisations demeurent pleinement engagées envers la réussite de leurs clients et le développement de la prochaine génération de solutions ERP pour les secteurs manufacturier et industriel.

À propos de Genius Solutions

Genius Solutions fournit un logiciel ERP de premier plan, conçu spécialement pour les manufacturiers de petite et moyenne taille en Amérique du Nord. Basée à Québec, l'entreprise allie une expertise approfondie du secteur manufacturier à des technologies de pointe pour offrir des solutions qui aident les manufacturiers sur mesure et complexes à rationaliser leurs opérations, améliorer leur efficacité et stimuler leur croissance.

Pour en savoir plus : www.geniuserp.com

À propos de CDID et de Prextra ERP

Fondée à Saint-Georges-de-Beauce (Québec), CDID est le développeur de Prextra ERP, une plateforme complète de gestion d'entreprise utilisée par des organisations dans les secteurs de la fabrication, de la distribution et des services. Prextra permet aux entreprises de gérer leurs projets, leurs opérations et leurs finances avec précision et flexibilité. Prextra continuera d'opérer sous sa marque au sein de Genius Solutions.

Pour en savoir plus : www.prextra.com

SOURCE Genius Solutions

Les demandes d'entrevue ou de commentaires peuvent être transmises à Jesse Linklater à l'adresse suivante : [email protected].