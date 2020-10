MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration d'Anges Québec sont heureux d'annoncer la nomination de Geneviève Tanguay à titre de Présidente-directrice générale de l'organisation. Elle prendra ses fonctions le 2 novembre 2020.

Geneviève Tanguay, Présidente-directrice générale chez Anges Québec (Groupe CNW/Anges Québec)

Geneviève Tanguay détient plus de 20 années d'expérience en investissement et a participé à la réalisation de nombreuses transactions dans plusieurs secteurs innovants, notamment au sein des secteurs des sciences de la vie, industriel et manufacturier. Elle fut directrice des investissements au Fonds de solidarité FTQ de 2008 à 2017, le plus grand réseau québécois d'investissement en capital de développement et de risque au Québec. De 2018 à 2020, Geneviève fut responsable du développement corporatif au sein de Biron Groupe Santé.

« Par son expertise, sa rigueur et son esprit innovant, Geneviève devient la première femme à occuper le poste de Présidente-directrice générale chez Anges Québec et saura, nous en sommes convaincus, amener Anges Québec vers de nouveaux sommets » a ajouté Ginette Mailhot, présidente du conseil d'administration d'Anges Québec.

Détentrice d'un baccalauréat en finance des HEC Montréal, ses fonctions diverses lui ont permis de siéger à plusieurs conseils d'administration de sociétés privées et d'organismes à but non lucratif, dont celui du prestigieux Institut des administrateurs de sociétés I.A.S., en plus d'être également membre du conseil d'administration de VIA Rail depuis août 2017.

« C'est avec enthousiasme que j'accepte la présidence et la direction générale. Accélérer le développement d'Anges Québec en misant sur la force de ses anges investisseurs et la passion des entrepreneurs est l'une des nombreuses raisons qui m'ont convaincue d'accepter. La création de nouveaux modèles innovants d'entreprises est plus que jamais pertinente pour dynamiser notre économie. Anges Québec poursuivra son leadership comme catalyseur du capital de risque vers la création des entreprises de demain » a ajouté Geneviève Tanguay.

Geneviève succédera à M. François Gilbert, qui fut PDG de l'organisation de 2008 à 2020. M. Gilbert, qui aura laissé un héritage incontournable à l'organisation, est reconnu comme l'un des bâtisseurs de l'écosystème québécois d'investissement en capital de risque.

À propos d'Anges Québec

Grâce à la force et à la diversité de son réseau, Anges Québec accompagne stratégiquement anges investisseurs et entrepreneurs passionnés et innovants dans leurs ambitions internationales. Fondée en 2008, l'organisation compte plus de 230 membres qui ont investi à ce jour plus de 113 millions dans plus de 150 entreprises québécoises à fort potentiel de croissance, positionnant l'organisation parmi les chefs de file de l'industrie du capital de risque au Québec.

SOURCE Anges Québec

Renseignements: Renseignements ou demandes médiatiques: Stéphanie Schwanen, Directrice, Communications, Marketing et Communauté | Anges Québec, (514) 895-7622, [email protected]