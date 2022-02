« Chez Genesis, nous croyons qu'être une marque chef de file doit développer une gamme de produits passionnants, avec des designs audacieux, des caractéristiques de sécurité avancée et les dernières technologies », a déclaré Lawrence Hamilton, directeur exécutif de Genesis Motors Canada. « Nous sommes touchés par cet honneur et heureux d'être reconnus par l'AJAC comme étant un des leaders en matière de mobilité de luxe dans les catégories automobiles et de l'innovation ».

L'AJAC réunit plus de 100 journalistes automobiles de partout au Canada effectuant des évaluations sur une base permanente et avec impartialité. Chaque année, ils soumettent les plus récents produits de l'industrie à des tests rigoureux dans des situations réelles dans le but d'obtenir des résultats pertinents pour les consommateurs potentiels. Chaque véhicule admissible est évalué en profondeur par plus de 50 membres de l'AJAC selon 20 facteurs; de la commodité à la dynamique de conduite, en passant par la sécurité et l'innovation.

« Le fait qu'une marque soit reconnue à cinq différentes occasions dans une même année par l'AJAC n'est pas banal », a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. « Les jurés de l'AJAC représentent le plus grand groupe d'experts automobiles au pays, et chacun d'eux s'efforce chaque jour d'être aussi impartial et bien informé que possible. Des dizaines d'évaluations d'experts objectifs ont fait de Genesis la meilleure marque dans ces catégories, et toute l'équipe de Genesis a de quoi être fière ».

« Les tests de l'AJAC sont axés sur les besoins des consommateurs. Il en est de même pour Genesis, où le client est au centre de tout ce que nous entreprenons; de la conception et de l'ingénierie, à l'expérience d'achat et de propriété », a déclaré M. Hamilton. « Recevoir ces distinctions de l'AJAC témoigne de l'approche axée sur l'humain de Genesis, ce qui nous différencie véritablement dans le marché ».

La marque Genesis s'engage à offrir un luxe centré sur l'humain qui deviendra une nouvelle plateforme en matière de mobilité pour l'avenir. Les GV70 et GV80 représentent les plus récents véhicules à se joindre à la gamme Genesis pour l'année-modèle 2021, permettant ainsi à la marque de rejoindre un public encore plus large de consommateurs en Amérique du Nord, de plus en plus attirés par les VUS. Prévoyant les besoins de dimension humaine à chaque point de contact, les modèles Genesis intègrent quatre aspects clés : l'innovation centrée sur l'humain, des performances raffinées et équilibrées, une élégance athlétique en matière de design et une expérience client sans soucis.

Les récents prix de l'AJAC s'ajoutent à une liste grandissante de distinctions pour Genesis au Canada, notamment :

G70 - AutoTrader.ca (Meilleure voiture compacte de luxe 2020, 2021) (Meilleure voiture toute catégorie 2019, 2021)

GV70 - Le Guide de L'Auto (Meilleur VUS de l'année 2021), Autotrader.ca (Meilleur VUS toute catégorie 2021)

GV80 - AutoTrader.ca (Meilleur VUS de luxe à 3 rangées 2021)

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et le véhicule utilitaire sport GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Visitez www.genesis.ca pour en savoir davantage.

