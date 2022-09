Modèle de production limitée, offert avec ensemble de lancement exclusif « Ultimate ».

Berline porte-étendard pleine grandeur établissant une nouvelle norme en matière de luxe et de confort.

Prix tout compris comprenant un revêtement protecteur en céramique et la protection esthétique.

Ensemble de jantes et pneus d'hiver incluant la pose et l'entreposage saisonnier.

MARKHAM, ON, le 8 sept. 2022 /CNW/ - Genesis Motors Canada a dévoilé aujourd'hui le prix et l'équipement de la toute nouvelle G90 2023. Offerte en nombre limité, la toute nouvelle berline de luxe sera livrable dans la version Prestige exclusivement, avec un ensemble spécial Ultimate au moment du lancement sur le marché canadien.

Audacieuse, progressive et résolument coréenne, la G90 de deuxième génération représente la plus élégante interprétation de l'identité de design de la marque à ce jour. Adoptant une nouvelle et audacieuse direction en matière de style, la toute nouvelle berline de luxe incarne la philosophie « élégance athlétique » de Genesis. Plus large et plus basse, elle donne l'impression d'être en mouvement même lorsqu'elle est immobile. Diverses fonctions d'assistance avancées et de nouvelles technologies procurent un niveau élevé d'opulence à chaque occupant, que vous soyez le conducteur ou un passager.

Comme son nom l'indique, l'ensemble Ultimate comprend des éléments et des caractéristiques de protection procurant au propriétaire une propriété véritablement sans friction. Le revêtement protecteur en céramique avec garantie de 10 ans et la protection esthétique gratuite jusqu'à 5 ans assurent que chaque berline demeure aussi impeccable qu'au jour où elle a quitté la salle d'exposition. Les pneus et jantes d'hiver ne sont plus un souci non plus, puisqu'ils sont également inclus dans le prix d'achat. De même que la pose et l'entreposage saisonnier. Premier modèle Genesis à proposer un système de diffusion de fragrance, l'ensemble Ultimate de la G90 comprend également des cartouches de recharge gratuites.

« Offrir à la fois une expérience d'acquisition et de propriété exceptionnelle pour nos invités a toujours été primordial depuis la création de la marque Genesis », a déclaré Eric Marshall, directeur général de Genesis Motors Canada. « Tout dans la nouvelle Genesis G90 incarne le véritable grand luxe ».

Nouveau dans la gamme des véhicules Genesis, la fonction de création d'ambiance « Mood Creator » offre un contrôle intégré du système audio, de l'éclairage ambiant, du système de fragrance et des stores électriques dans le but de créer un environnement apaisant, améliorant encore davantage l'expérience des passagers. La berline propose quatre modes d'ambiance distincts, chacun pouvant être personnalisé. Les portières électriques à fermeture facile et les sièges arrière inclinables complètent l'expérience apaisante dans l'habitacle.

L'ambiophonie virtuelle 3D « Virtual Venues Live » est livrable uniquement dans la G90. Elle recrée les caractéristiques sonores des espaces optimisés pour certains types de musique - grâce à des paramètres tels que le Boston Symphony Hall - et reproduit cette sonorité avec un impressionnant système audio Bang & Olufsen® à 26 haut-parleurs. Le microphone du système « Virtual Venue » effectue une surveillance de l'habitacle afin de recréer simultanément les signaux reproduisant les caractéristiques du champ sonore de l'espace musical sélectionné. Ensuite, le système minimise et stabilise le bruit dans l'habitacle en fonction de la vitesse du véhicule tout en assurant une reproduction sonore dans ses haut-parleurs.

Avec le lancement de la nouvelle G90, Genesis propose un puissant moteur V6TT 48V e-SC de 3,5 L d'une puissance de 409 chevaux et d'un couple de 405 lb-pi. La batterie de 48 V, chargée par le freinage régénératif, permet d'augmenter les performances, à bas régime notamment, offrant ainsi une expérience de conduite plus linéaire et plus vive.

La G90 offre également diverses nouvelles caractéristiques dans la gamme Genesis rehaussant l'expérience de conduite. Les technologies avancées - comme les suspensions pneumatiques à chambres multiples et les roues arrière directionnelles - offrent un roulement confortable et silencieux dignes d'une véritable berline porte-étendard.

De pratiques présentations de produits à domicile sont offertes, alors qu'une plateforme de commande en ligne simple d'utilisation affiche des prix fixes tout compris, sans négociation, et sans aucuns frais supplémentaires. Le prix tout compris de la G90 Ultimate comprend non seulement les services d'entretien, les mises à jour multimédia et de navigation ainsi que la cueillette et le retour de la berline par service de voiturier, tout cela gratuitement durant 5 ans/100 000 km, mais également un véhicule de courtoisie et une inscription gratuite au Programme d'assistance routière 24/7 de 5 ans.

Un abonnement gratuit au service Genesis Connected Services permet aux propriétaires de demeurer connectés grâce à diverses applications numériques et services à distance de grande commodité et dignes de confiance.

La G90 est également en mesure de recevoir des mises à jour logicielles, de navigation et multimédia en direct par ondes cellulaires.

Les clients pourront choisir d'effectuer un essai routier, de faire l'acquisition et d'assurer l'entretien de leur nouvelle G90 à partir de leur domicile, de leur lieu de travail ou de leur entreprise, ou même dans l'un des nouveaux centres de l'expérience de détail Genesis, s'ils le préfèrent. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de l'expérience de vente au détail omnicanal de Genesis, renforçant ainsi l'engagement de la marque à offrir une expérience client haut de gamme dans toutes les facettes de ses activités commerciales.

Les centres de l'expérience de détail Genesis offrent aux consommateurs une expérience omnicanal complète et totalement intégrée, leur permettant de passer aisément des services en ligne aux services en personne, selon leurs préférences. Toutes les transactions continueront d'être effectuées en ligne et la gamme des services Genesis à domicile - des essais routiers à domicile au service de voiturier - demeure disponible.

La G90 2023 est offerte en huit couleurs extérieures avec un choix de trois habitacles à la fois audacieux et magnifiques. Le prix tout compris de la Genesis G90 Prestige 2023 avec le groupe Ultimate exclusif au Canada est de 115 000 $, transport et livraison compris, avec un supplément de 1 700 $ pour les options de peinture mate.

Au sujet de Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et les véhicules utilitaires sport GV70 et GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Engagé dans une gamme électrifiée d'ici 2030, Genesis a récemment présenté le multisegment de luxe tout électrique GV60 et le G80 électrifié.

