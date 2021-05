Générosité record pour le 34e Téléthon Opération Enfant Soleil : 20 517 468 fois merci!

« Nous rêvons tous à un futur en santé. Pour les familles touchées par la maladie d'un enfant, le geste posé aujourd'hui est concret et fort. Le Québec en entier est venu leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et que tous ensemble, nous ferons tout en notre pouvoir pour leur venir en aide. Grâce à votre générosité, il sera possible de leur offrir des équipements spécialisés et de leur permettre de rester dans leur région pour recevoir les meilleurs soins. Au nom des enfants, à vous tous, merci » souligne Julie Lemieux, présidente-directrice générale d'Opération Enfant Soleil.

Afin de respecter les mesures de sécurité et de prévention mises en place, c'est une nouvelle formule qui a été présentée, sans public, en partie préenregistrée et en partie en direct. Afin de relever le défi, l'équipe d'Opération Enfant Soleil a pu compter sur l'appui de tous les gens de cœur impliqués auprès de la cause, dont les Enfants Soleil, les partenaires et les bénévoles. Merci à TELUS et à Thrio qui ont réalisé l'exploit de dématérialiser les centres d'appels pour une deuxième année afin que plus de 300 bénévoles puissent recueillir la générosité de milliers de donateurs, et ce, en toute sécurité dans le confort de leur foyer.

Le succès de ce 34e Téléthon n'aurait pas été le même sans l'animation extraordinaire d'Annie Brocoli, de Maxime Landry, d'Alain Dumas, d'Anick Dumontet, de Mélissa Bédard, de Josée Lavigueur et de Félix-Antoine Tremblay. Merci également à tous nos porte-paroles et collaborateurs ont contribué à la réalisation de diverses capsules vidéo au cours des dernières semaines : Camille Dg, Philippe Fehmiu, Roseline Filion, Louis-Georges Girard, Eve-Marie Lortie, Annie-Soleil Proteau et Arthur L'aventurier. Merci enfin aux nombreux artistes qui ont offert de touchantes prestations dont 2Frères, Roxane Bruneau, Sylvain Cossette, Marc Dupré, Clay and Friends, Anthony Kavanagh, Koriass et les jumeaux Yambo, Marie-Josée Lord, Lunou et William de Star Académie, Andréanne A. Malette et Patrick Norman.

Parce que les petits miracles n'arrivent pas seuls, soulignons l'apport inestimable de tous les partenaires dont Walmart, Costco, Lowe's Canada, RE/MAX, Familiprix, Desjardins, Couche-Tard, Groupe Banque TD, Brick, Énergie Cardio, Opto-Réseau, TELUS, Aluminerie Alouette, Club Piscine Super Fitness, Cominar, Toujours Mikes, Uber, TVA, le Journal de Québec, le Journal de Montréal et Rythme.

Grâce au dévouement de milliers de donateurs, de bénévoles et de partenaires, et grâce à la générosité de tous les gens de cœur qui soutiennent la mission d'Opération Enfant Soleil, il est possible de venir en aide aux familles touchées par la maladie. « La présence et la générosité de tous ceux qui donnent sont palpables grâce aux équipements dont notre fils bénéficie lors de ses rendez-vous à l'hôpital. C'est comme si vous nous disiez ça va bien aller… nous sommes là. » souligne Marie-Claude Bilodeau, maman d'Emrick, 7 ans. Merci de tout cœur et à l'an prochain!

Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province, peu importe leur maladie. De la sensibilisation à la prévention, en passant par les investigations, le diagnostic, les équipements utilisés lors des traitements ou les soins ambulatoires à la maison, Opération Enfant Soleil accompagne les enfants et leur famille à travers toutes les étapes. Grâce aux sommes recueillies, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux de la province. À ce jour, c'est plus de 273 millions de dollars qui ont été remis partout au Québec grâce à la générosité des donateurs, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le www.operationenfantsoleil.ca.

