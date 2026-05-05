PARIS , le 5 mai 2026 /CNW/ - Generix, éditeur SaaS mondial qui fournit des processus métiers critiques optimisés par intelligence artificielle dans les domaines de la supply chain, de la finance et de l'intégration B2B, annonce aujourd'hui sa nomination dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2026 dédié aux Warehouse Management Systems (WMS).

Pour la huitième année consécutive, Generix est selon nous reconnu pour son portefeuille de solutions WMS. Celui-ci comprend Generix WMS, système de gestion d'entrepôt hautement configurable et évolutif, qui prend en charge des opérations complexes, à forts volumes et multi-sites, ainsi que Generix Solochain, une solution rapide à déployer qui intègre de manière fluide des capacités WMS et MES (Manufacturing Execution System) avec pour objectif de répondre aux enjeux d'intégration des processus entre l'entrepôt et l'atelier. Conçus pour accompagner la montée en puissance des clients face à la complexité croissante de leurs opérations supply chain, Generix WMS et Solochain WMS jouent un rôle central dans la gestion de plus de 2 000 entrepôts à travers le monde.

« Pour tirer pleinement parti de la puissance de l'IA (à la fois dans nos propres opérations et au sein des applications que Generix fournit à ses clients), un WMS intelligent est clé. Il agit comme un hub opérationnel, capable de mettre à disposition des données fiables et en temps réel pour alimenter des applications intelligentes et des agents IA au service de nos clients », déclare Raphaël Sanchez, Président de Generix.

Raphaël Sanchez précise : « Pour nous, cette reconnaissance reflète notre engagement sans faille à innover dans le domaine du WMS ». Il poursuit : « Nous sommes fiers d'être reconnus dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2026 pour les WMS. En étendant notre utilisation de l'analytique avancée, des capacités pilotées par l'IA et de la planification intelligente des ressources, nous avons la conviction d'aider les organisations du monde entier à obtenir une vision opérationnelle plus fine et à bâtir des opérations d'entreposage plus résilientes, prêtes pour l'avenir ».

Une innovation continue portée par l'extension des fonctionnalités

Au cours de l'année écoulée, Generix a continué d'investir dans ses plateformes WMS pour aider les organisations à faire face à une complexité opérationnelle croissante, à de fortes contraintes de main-d'œuvre et au besoin d'une visibilité accrue en temps réel. En 2025, Generix a ainsi déployé de nouvelles capacités, dont Smart Planning, son nouveau module de Resource Management System (RMS) dédié à la planification des ressources, désormais en production chez des clients et disponible au déploiement avec l'un ou l'autre de ses WMS. Generix prévoit également de publier en 2027 des capacités complémentaires de prévision de charge de travail, fondées sur des modèles de prévision en deep learning et machine learning. Parmi les améliorations récentes figure aussi un nouveau service qui enrichit les solutions Generix WMS avec de la cartographie 3D et une analyse de congestion, afin de réduire les distances parcourues, d'améliorer les flux et de soutenir une prise de décision plus éclairée, pilotée par la donnée.

Un WMS mondial pour soutenir des opérations internationales à grande échelle

Les solutions Generix WMS sont déployées chez des clients dans plusieurs régions du monde, en prenant en charge des exigences métier localisées tout en permettant une gouvernance centralisée. Avec des équipes et des clients en Europe, en Amérique du Nord et au-delà, notamment en Amérique latine et en Asie, Generix associe une présence mondiale à une solide expertise locale pour accompagner des opérations internationales de supply chain à grande échelle.

Par ailleurs, Generix continue de renforcer sa présence et sa capacité à accompagner ses clients tout au long de leurs transformations digitales, en s'appuyant sur des équipes internationales de R&D, produit et services, afin d'apporter une innovation constante et une proximité opérationnelle.

Avertissement Gartner :

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, 01 May 2025, Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano

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À propos de Generix

Generix est un éditeur SaaS mondial qui fournit des processus métiers critiques, dopés à l'IA, dans les domaines de la supply chain, de la finance et de l'intégration B2B. Il aide les entreprises à se connecter entre elles pour transformer chaque interaction digitale en valeur. Generix propose un portefeuille de solutions et services cloud alimentés par l'IA -- de l'exécution supply chain aux opérations financières, en passant par la collaboration B2B -- conçus pour fournir une donnée fiable et intégrer l'IA au cœur des workflows afin de prendre des décisions plus pertinentes et plus rapides. Generix propose également des solutions de bout en bout d'intégration et de collaboration B2B, permettant aux entreprises d'opérer pleinement au sein de réseaux de commerce digital. Plus de 800 collaborateurs Generix se consacrent à servir au mieux plus de 3 000 clients dans plus de 60 pays. L'entreprise contribue au traitement de plus de 17 milliards de messages, à la préparation de plus de 600 millions de palettes, à la gestion de plus de 800 millions de factures et à la gestion de plus d'un million d'opérations de transport chaque année. Generix croit au formidable potentiel de croissance de l'économie en réseau dans un monde durable. Plus d'informations : www.generixgroup.com

SOURCE Generix

George Verkhovskoy, OPRG France for Generix, [email protected]