Génération M - La philanthropie : L'affaire de toutes les générations

Créée en 1986, le 15 novembre est désignée, partout au Canada, comme la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée célèbre l'engagement quotidien des individus, des entreprises et des organisations. À quelques jours de cette importante journée, les membres du comité exécutif de Génération M, le regroupement de jeunes philanthropes de la Fondation du Musée de la civilisation, organisent un moment d'échanges qui réunit pour la première fois tous les groupes jeunesse en philanthropie de Québec : Génération philanthrope, une relève qui s'implique!

Pensée par de jeunes professionnels, pour la relève, cette activité se veut un moment d'échanges et de réseautage sur les manières de faire en philanthropie, les façons dont elles pourraient être réinventées ainsi que les raisons qui motivent chacun des panélistes à s'impliquer et à redonner à leur communauté, pour être des agents de changements dans la société et faire la différence.

Cet événement animé par Marieme Ndiaye regroupe les panélistes suivants :

Christian Genest , président fondateur de Buddha-Station

, président fondateur de Buddha-Station Andréanne Marquis, fondatrice de Womance et Instagrammeuse

Isabelle Genest , présidente-directrice générale de Centraide

, présidente-directrice générale de Centraide Philip Oligny , président et fondateur de Kartus

Entrée gratuite. Passeport vaccinal requis.

À propos de Génération M

Génération M est un comité composé de jeunes professionnels impliqués dans la région de Québec et créé en collaboration avec la Fondation du Musée de la civilisation. Avec son réseau d'ambassadeurs, Génération M fait la promotion du Musée et organise diverses activités afin d'amasser des fonds pour soutenir une des grandes missions du Musée : rendre la culture accessible à toutes et tous.

« Nous avons grandi avec le Musée, pour beaucoup de jeunes de notre génération, le Musée de la civilisation fut la porte d'entrée vers la culture. Aujourd'hui, nous voulons redonner à cette grande Institution en la faisant rayonner à travers le Québec et continuer à la rendre accessible au plus grand nombre».

- Bryan Gélinas, responsable des ambassadeurs et des médias sociaux, Génération M

Pour suivre Génération M https://www.facebook.com/generationmcq

Exposition Générosité. Droit au cœur

Le Musée de la civilisation présente jusqu'au 2 octobre 2022 l'exposition Générosité. Droit au cœur :

Donner sans rien attendre en retour est possiblement un des plus beaux gestes qui soient. Les actes altruistes prennent de nombreux visages et s'incarnent de multiples façons. Entre le don monétaire et le don d'organe, tout un monde se déploie et tient entre ses mains le salut de l'humanité, souvent dans l'humilité. Cette incursion dans l'univers philanthropique lève le voile sur les pratiques altruistes en mettant en lumière toutes les formes d'aide apportée à notre prochain, notre communauté et notre société, un propos essentiel qui tend à éveiller ce qu'il y a de plus beau en l'humain.

Générosité. Droit au cœur est une exposition conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par Ameublements Tanguay avec la collaboration de la Fondation du Musée de la civilisation, d'Épisode philanthropie & investissement communautaire et de la Fondation Azrieli.

