LE WEEK-END DE PÂQUES CHOCOLATS FAVORIS : L'ÉVÉNEMENT IRRÉSISTIBLEMENT FONDANT EST DE RETOUR

Au menu : spectacle pour enfants avec l'Orchestre philharmonique de la relève du Québec (OPRQ), camion de rue « Shack de la cabane » de la Cité Agricole, conte printanier, atelier Coco Déco pour personnaliser des œufs en chocolat, chasse aux noix remplie de rebondissements, démonstration sur le chocolat, etc. C'est aussi la dernière fin de semaine pour sauter à pieds joints dans l'univers éclaté de la lutte, l'exposition Lutte. Le Québec dans l'arène prenant fin le 21 avril.

Le Week-end de Pâques Chocolats Favoris est présenté par Desjardins, en collaboration avec la Fondation Dufresne et Gauthier et Barry Callebaut ainsi que de nombreuses autres entreprises et personnes qui s'impliquent en don, en présence ou en commandite.

Accueillir les familles d'ici à bras ouverts

L'événement, qui sera accessible au grand public à compter de midi, accueillera dans un premier temps, entre 9 h et midi, des familles issues de milieux plus vulnérables pour un brunch copieux et savoureux. Des centaines de familles provenant d'organismes communautaires de la région de Québec et de Lévis bénéficieront de cette initiative visant à leur offrir une journée hors de l'ordinaire au Musée. Un geste de solidarité, enveloppé dans l'esprit de fête et de partage de ce week-end bien spécial !

Pour le grand public, les activités de Pâques seront offertes gratuitement avec le droit d'entrée. Tous les profits de l'événement seront par ailleurs remis à la Fondation, qui œuvre depuis près de 34 ans à rendre la culture accessible au plus grand nombre, particulièrement aux enfants et aux familles de milieux moins favorisés.

« Je suis ravie de vivre, pour la toute première fois à titre de directrice générale, l'expérience du Week-end de Pâques Chocolats Favoris. L'énergie qui se dégage de cet événement est contagieuse. Pour la Fondation, ce genre de moment est essentiel, car il nous permet de continuer à remplir notre mission de favoriser l'accessibilité aux enfants et aux familles avec des besoins particuliers. C'est un privilège de voir les familles se rassembler et célébrer ensemble dans une atmosphère aussi chaleureuse et festive. »

- Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

« La fête de Pâques, c'est une expérience magique qui rassemble familles et amis, mais c'est aussi une occasion extraordinaire de donner au suivant, de rendre accessibles la culture et l'éducation aux familles moins favorisées et de faire une différence significative dans notre communauté. Nous croyons sincèrement que notre implication avec la Fondation a un réel impact auprès des familles. »

- Dominique Brown, président, Chocolats Favoris

PROGRAMMATION - WEEK-END DE PÂQUES

19 ET 20 AVRIL - 12 h À 17 h - OUVERT AU GRAND PUBLIC

Pour l'horaire complet et détaillé, cliquez ici.

Spectacle Célébrez Pâques dans la joie avec Lapinette !



Une présentation de WKND 91,9 mettant en vedette l'Orchestre philharmonique de la relève de Québec (OPRQ) et Joannie Hébert, artiste de cirque et clown



Alors qu'elle prépare son récital vocal pour Pâques, Lapinette confond un bol de chocolat chaud avec une potion magique, transformant étrangement sa voix. Malgré ce désagrément, Lapinette, courageuse, décide de tirer parti de cette nouvelle voix et de se lancer dans l'aventure avec la complicité des musiciens et musiciennes de l'OPRQ. L'heure du conte… du printemps !



Laissez-vous transporter dans un récit empreint de mystère et d'émotions. Anne Bernatchez, conteuse passionnée, vous invite à découvrir une page oubliée de l'histoire d'un groupe d'habitants et d'habitantes de Québec.



Atelier Coco Déco



Une présentation de Beneva en collaboration avec Chocolats Favoris



Décorer des cocos, c'est amusant. Décorer des cocos en chocolat, c'est amusant ET alléchant ! Laissez libre cours à votre imagination tout en savourant chaque instant de cette activité de décoration d'œufs de Pâques.

Atelier de fabrication de mobiles



À l'aide de pochoirs et d'éléments décoratifs, concevez un mobile unique inspiré de l'exposition Le Québec, autrement dit, qui ajoutera une légère touche artistique à votre intérieur. L'atelier est offert par Gabrielle Borgia, médiatrice culturelle.



Cabane à sucre



Une présentation de la Cité Agricole



Nouveauté cette année, le parvis extérieur du Musée se transforme en vraie cabane à sucre grâce au « Shack de la cabane » de la Cité Agricole. Tire d'érable, burger de méchoui, frites et mayonnaise aux fines herbes à l'érable, poutine et cornichons frits sont entre autres au menu. Une occasion unique de vous sucrer le bec ! Chasse aux noix



À travers le Musée, une quête pleine de mystères vous attend ! Résolvez des énigmes, collectez des indices et gagnez une récompense ! L'esprit de l'aventure et du jeu est au rendez-vous !



Atelier Arto-Planto



Une présentation de Desjardins en collaboration avec la Cité Agricole



Accueillez le printemps en décorant votre pot à semis ! Lors de cet atelier, personnalisez votre propre pot en terre cuite, prêt à abriter vos futures plantations estivales. Une manière créative et ludique de vous connecter à la nature ! Coin photo



Pour immortaliser chaque instant de ce week-end magique, un coin photo est à votre disposition





Maquillage



Une présentation de la Fondation Dufresne et Gauthier



Transformez-vous et laissez place à la couleur et à la magie ! L'équipe de Maquillage Québec vous attend pour ajouter une touche de fantaisie sur vos visages durant ces journées inoubliables.





Démonstration Vive le chocolat !



Une présentation de Barry Callebaut



Plongez dans l'univers délicieux du chocolat ! Découvrez le processus fascinant de sa transformation et savourez un chocolat chaud préparé avec soin. Une expérience gustative incontournable !





Et plus encore !

