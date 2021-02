Grâce à California Cryobank, les familles canadiennes auront accès à du sperme de donneurs de grande qualité

LOS ANGELES, 5 février 2021 /CNW/ -- Generate Life Sciences a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada de California Cryobank, sa banque de sperme de donneurs. Afin de présenter la société au public canadien, Generate proposera deux conférences au Salon canadien de la fertilité le 6 février 2021.

À la suite des modifications apportées par Santé Canada aux règlements sur les essais effectués à l'égard du sperme de donneurs (qui permettent à la Food and Drug Administration des États-Unis d'utiliser les trousses d'essai pour contrôler le sperme donné), les personnes qui souhaitent devenir parents au Canada ont maintenant accès à California Cryobank tout au long de leur parcours vers la fondation d'une famille. Le catalogue de la société contient près de 400 donneurs ayant fait l'objet de contrôles rigoureux, diversifiés et facilement accessibles, dont un sous-ensemble répond actuellement aux critères de Santé Canada. Le nombre de donneurs canadiens conformes devrait augmenter considérablement au cours des prochains mois, car tous les nouveaux donneurs seront qualifiés pour le marché canadien.

Les services de California Cryobank comprennent le dépistage génétique avancé et la consultation avec des conseillers en génétique, des évaluations psychologiques avec des psychologues, des outils uniques d'analyse d'ADN et des profils de donneurs contenant des renseignements précieux sur chacun d'eux. L'accent est mis sur la sécurité, la protection des renseignements personnels et le bien-être de nos clients et des enfants issus des dons de sperme, maintenant et à l'avenir.

« Nous sommes très heureux du lancement de California Cryobank au Canada, a déclaré Pamela Richardson, chef d'exploitation de Generate Life Sciences. Nos voisins du Nord auront désormais accès à la plus grande banque de sperme au monde et gagneront un partenaire de confiance possédant plus de 40 ans d'expérience. Notre leadership industriel repose sur l'innovation et les progrès scientifiques, tandis que nous nous efforçons continuellement de fournir des services de la plus haute qualité à nos clients dans le monde entier. »

California Cryobank n'est pas la première société de Generate Life Sciences à être lancée de l'autre côté de la frontière canado-américaine, puisque Donor Egg Bank USA est accessible aux familles canadiennes depuis 2012, avec un catalogue d'environ 250 donneuses d'ovules conformes aux règlements de Santé Canada. Grâce à l'accès étendu à Donor Egg Bank USA et à California Cryobank, Generate espère aider davantage de familles à réaliser leur rêve d'avoir un enfant dans les années à venir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur California Cryobank au Canada, veuillez consulter le site www.cryobank.com/canada.

Présentations au Salon canadien de la fertilité

Generate Life Sciences donnera deux présentations à l'occasion de la quatrième édition annuelle du Salon canadien de la fertilité, afin de démystifier les technologies de reproduction assistée en expliquant des sujets comme le processus de sélection d'un donneur de sperme ou d'une donneuse d'ovules, les façons d'utiliser le dépistage génétique et les protections offertes aux parents par California Cryobank et par Donor Egg Bank USA.

Ces présentations virtuelles sont accessibles sur le site Web du Salon canadien de la fertilité pour les personnes inscrites et font partie du deuxième volet de conférences.

Titre : Guaranteed baby? Frozen donor eggs from the USA

Animatrice : Heidi Hayes, vice-présidente exécutive, Donor Egg Services

Date/heure : Le samedi 6 février 2021, de 13 h à 13 h 30 (HNE)

Titre : Tall, handsome, talented... and genetically compatible? Advice for selecting a sperm donor in the modern era

Animatrice : Jaime Shamonki, M.D., médecin en chef, Generate Life Sciences

Date/heure : Le samedi 6 février 2021, de 15 h 45 à 16 h 15 (HNE)

À propos de Generate Life Sciences

Generate Life Sciences™ est une société du secteur des sciences de la vie qui contribue à la croissance et à la protection des familles grâce à des services de reproduction, de cellules souches néonatales, de dépistage génétique, de dispositifs médicaux et de technologies des soins de santé. Nous servons les familles depuis la préconception jusqu'après la naissance. Nos marques (CBR® (Cord Blood Registry®), California Cryobank™, Donor Egg Bank USA™, NW Cryobank™, ReadyGen™, Kitazato USA™ et Donor Application™) sont des chefs de file pionniers qui ont aidé près d'un million de familles. Generate, dont le siège social est à Los Angeles, exploite des installations à Tucson, à New York, à Boston, à Palo Alto et à Rockville (Maryland). Generate est une société de portefeuille de GI Partners, une société privée d'investissement établie à San Francisco.

