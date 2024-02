L'acquisition renforce la position de l'entreprise en tant que principal fournisseur de briques minces en Amérique du Nord

JOHNSON CITY, Tenn, 29 févr. 2024 /CNW/ - General Shale , le plus grand producteur de solutions de matériaux de construction en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis Summitville Tiles, un important producteur de carreaux de céramique et de solutions de briques minces aux États-Unis. La fermeture d'aujourd'hui fait de General Shale le principal fournisseur de solutions de maçonnerie novatrices et durables partout en Amérique du Nord.

Établie en Ohio, où elle tire son nom, Summitville Tiles est bien connue pour ses tuiles de carrière de première qualité et sa brique industrielle de grande durabilité, ainsi que pour sa vaste gamme de produits d'entretien des tuiles. L'entreprise est à l'origine de Strata-Tile® un mélange unique d'argile qui imite les stries naturelles de la terre. De plus, les parquets en briques résistant aux produits chimiques de Summitville sont utilisés dans des brasseries, des laiteries, des boulangeries et des usines de produits alimentaires et d'emballage de renommée mondiale.

« Summitville offre des produits uniques à notre portefeuille, tout en nous renforçant en tant que chef de file des solutions de briques minces », a déclaré Charles Smith, président et chef de la direction de General Shale. Cette acquisition est une étape importante dans l'avancement de notre position de fournisseur de solutions complètes et durables pour l'enveloppe du bâtiment en Amérique du Nord. »

L'acquisition offre une expansion stratégique du portefeuille de briques minces de General Shale, en particulier dans les projets de préfabrication commerciale et de solutions industrielles. Les 25 couleurs de Summitville comprennent ses gammes uniques de fil de fer, de Landmark et d'Olde Towne®, ce qui élargit encore davantage la position de General Shale en tant que premier fournisseur de solutions de briques minces en argile de l'industrie.

Fondée en 1928, General Shale est la filiale nord-américaine de wienerberger, dont le siège social est situé à Vienne, en Autriche, et le plus grand producteur mondial de briques d'argile.

General Shale exploite 28 installations de fabrication, 26 magasins de détail et un réseau de plus de 200 distributeurs partenaires aux États-Unis et au Canada. Les solutions de produits comprennent un éventail de tailles, de couleurs et de textures dans une grande variété de matériaux de maçonnerie pour réaliser tout projet d'architecture résidentielle, commerciale ou spécialisée. Ces matériaux comprennent la brique, la maçonnerie mince, la pierre, les produits vivants extérieurs, les blocs de béton et divers matériaux de construction, dont les produits de la division des tuyaux Arriscraft Stone et Jet Stream.

General Shale a son siège social à Johnson City, au Tennessee. Pour plus d'informations, visitez www.generalshale.com .

