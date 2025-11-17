LONDON, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - General Dynamics Land Systems (GDLS) et BAE Systems ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de partenariat afin de proposer la plate-forme BvS10 Beowulf dans le cadre du projet d'amélioration de la mobilité au pays et dans l'Arctique (AMPA) de l'Armée canadienne.

Cette entente de partenariat combine l'expertise approfondie de BAE Systems Hägglunds en matière de conception de véhicules tout-terrain avec la grande capacité de soutien en service de GDLS partout au Canada.

Le modèle Beowulf est un véhicule tout-terrain double corps qui offre une mobilité exceptionnelle dans les environnements arctiques extrêmes et une manœuvrabilité inégalée dans la boue, le sable, la fondrière de mousse et la neige, sur la glace ainsi qu'en eau profonde en raison de ses capacités amphibies. Le véhicule possède une transmission éprouvée au combat dérivée de la famille BvS10 qui est actuellement en service dans huit pays, dont six pays membres de l'OTAN. Il s'agit d'une plate-forme éprouvée à faible risque qui répond par ses caractéristiques de performance démontrées aux capacités militaires nécessaires pour la défense de la souveraineté du Canada dans l'Arctique.

« GDLS est fière d'accueillir le modèle Beowulf de BAE Systems Hägglunds au Canada pour répondre aux exigences du projet d'AMPA, » mentionne Dave Haggerty, le vice-président et directeur général de GDLS-Canada. « Suivant notre collaboration étroite de près de 50 ans avec les Forces armées canadiennes dans la réalisation de projets complexes et le soutien en service, nous assurerons la continuité du soutien et la pertinence de la plate-forme peu importe où elle se trouve. Notre expertise militaire diversifiée et notre familiarité avec les besoins de nos clients nous permettront d'offrir des éléments canadiens conçus en fonction des besoins nationaux. Le modèle Beowulf et notre partenariat avec BAE Systems Hägglunds assureront la réussite du projet d'AMPA pour le Canada. »

« La capacité arctique est essentielle pour le Canada, et le véhicule Beowulf stimulera les objectifs stratégiques actuels et futurs grâce à sa capacité de fonctionner à des températures extrêmes et dans les climats les plus rudes, » précise Tommy-Gustafsson-Rask, le directeur général de BAE Systems Hägglunds. « Grâce à une ligne de production efficace et à une chaîne d'approvisionnement unifiée, notre plate-forme assurera une disponibilité à long terme des pièces de rechange et un soutien durable pour les Forces armées canadiennes, tout en permettant une interopérabilité parfaite entre les unités militaires partout en Amérique du Nord. » [Traduction]

Cette collaboration entre GDLS et BAE Systems Hägglunds permettra au Canada de disposer d'une plate-forme Beowulf moderne et éprouvée qui lui permettra de maintenir une présence constante dans l'Arctique et de répondre aux menaces émergentes de concert avec ses alliés et ses partenaires.

À propos de General Dynamics

General Dynamics (NYSE:GD) est une entreprise mondiale d'aérospatiale et de défense qui offre un vaste éventail de produits et services dans les domaines de l'aviation d'affaires, de la construction et de la réparation de bateaux, des véhicules de combat terrestre, des systèmes d'armes et des munitions, et des produits et services technologiques. General Dynamics emploie mondialement plus de 110 000 personnes. General Dynamics Land Systems fournit du soutien en matière de conception innovante, d'ingénierie, de technologie, de production et de cycle de vie complet pour les véhicules de combat terrestre partout dans le monde. General Dynamics Land Systems-Canada emploie environ 1 700 personnes à London, en Ontario, et l'entreprise se spécialise dans la conception, la fabrication et le soutien des véhicules blindés légers et moyens de combat.

À propos de BAE Systems

BAE Systems, Inc. qui emploie presque 41 000 collaborateurs, fait partie d'une entreprise de défense, d'aérospatiale et de sécurité comptant environ 100 000 employés dans le monde. Elle livre une gamme complète de produits et services aériens, terrestres, maritimes et spatiaux, ainsi que des solutions et des services de soutien en ce qui concerne l'électronique, le renseignement, la sécurité et la TI. Le dévouement de BAE Systems Hägglunds est évident dans toute ses activités. Inspirée à produire de l'exceptionnel, son équipe conçoit, construit et livre des produits visant à protéger ceux qui nous protègent au sein d'une culture de haut rendement qui est à la fois novatrice, flexible et collaborative. Nous repoussons les limites du possible pour fournir à nos clients un avantage fondamental là où cela compte. BAE Systems Hägglunds est dédiée à la conception, à la fabrication, à l'intégration et au soutien d'une vaste gamme de véhicules militaires pour des clients partout dans le monde. Nos produits principaux comprennent une famille de véhicules de poids moyen de combat, une famille de véhicules blindé tout-terrain et du soutien et des services logistiques.

SOURCE General Dynamics Land Systems-Canada

