Gel de l'immigration temporaire à Montréal : la Chambre s'inquiète pour les PME de la métropole

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain s'inquiète de l'impact du gel de l'immigration temporaire pendant six mois sur l'île de Montréal, annoncé par Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et François Legault, premier ministre du Québec.

« Le précédent créé par le gouvernement du Québec est inquiétant. Nous comprenons la volonté du gouvernement d'exercer un contrôle sur les volumes d'immigration, notamment le nombre de travailleurs étrangers temporaires, qui a explosé au cours des dernières années. Cependant, l'annonce du gel sur une base géographique ne tient pas compte de la réalité du marché du travail intégré dans la région métropolitaine. La décision de geler non seulement les nouvelles demandes, mais également les renouvellements de permis affectera des travailleurs qualifiés, bien intégrés, qui répondent à des besoins réels des entreprises de Montréal. Les entreprises les plus touchées seront les petites entreprises déjà aux prises avec des défis de liquidité, de financement, d'approvisionnement, de recrutement et de rétention de main-d'œuvre dans un contexte économique encore incertain. En tout état de cause, la Chambre s'oppose à une mesure qui cible uniquement les entreprises de l'île de Montréal », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les entreprises d'ici n'ont aucun intérêt à aller recruter à l'étranger lorsque la main-d'œuvre qualifiée est disponible sur place. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires a été mis sur pied dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et demeure pertinent malgré le ralentissement de la croissance observé depuis quelques mois. Nous comprenons que, durant les six prochains mois, ce sont plus de 12 000 travailleurs qui se verront refuser un permis de travail. Plusieurs d'entre eux sont bien intégrés, ont déjà commencé à apprendre le français ou le parlent déjà et sollicitent un renouvellement de permis. Leur départ sera une perte pour notre économie. Nous invitons donc le gouvernement à reconsidérer le gel des renouvellements », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

