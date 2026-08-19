GEEKOM repousse les limites de l'innovation dans le domaine des mini-PC avec son méga-cluster IA A9 à quatre nœuds

Le cluster exécute DeepSeek V4 Flash en local, offrant ainsi aux entreprises une IA privée et évolutive.

TAIPEI, 19 août 2026 /CNW/ -- GEEKOM, l'un des principaux innovateurs dans le domaine des mini-PC hautes performances, a déployé la solution DeepSeek V4 Flash sur quatre systèmes GEEKOM A9 Mega. Cette réalisation illustre la manière dont GEEKOM étend son expertise en matière de calcul compact au domaine de l'IA d'entreprise.

Au lieu de s'appuyer sur un serveur de centre de données, le cluster relie quatre mini-PC A9 Mega via USB4 pour former une seule plateforme distribuée. Chaque A9 Mega est équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395, qui combine 16 cœurs CPU Zen 5, une carte graphique Radeon 8060S et une mémoire unifiée dans un châssis compact.

Ubuntu, ROCm et DwarfStar répartissent un modèle DeepSeek V4 Flash optimisé entre les machines. Une API compatible avec OpenAI relie les applications et les agents IA, tandis que l'USB4 élimine le besoin d'un commutateur haut débit propriétaire ou d'une baie de serveurs.

Rapprocher l'IA d'entreprise des activités commerciales

Ce cluster permet aux entreprises de recourir à des technologies d'IA avancées tout en gardant le contrôle de leurs informations sensibles. Les invites, les documents, le code source, les identifiants et les résultats intermédiaires peuvent demeurer dans l'infrastructure locale au lieu d'être envoyés vers un cloud public.

Les entreprises peuvent créer des assistants de connaissances privés qui peuvent rechercher et analyser des politiques, des manuels, des contrats, des rapports et d'autres documents internes. La plateforme prend également en charge la révision de documents, l'analyse du code source, la génération augmentée par la recherche locale, la recherche multisource et l'automatisation contrôlée des flux de travail.

Pour les systèmes d'agents tels qu'Hermes Agent, le cluster peut traiter les outils, les politiques, la mémoire, les journaux, le code et les informations récupérées avant de passer à l'action. Son moteur technique a déjà traité des contextes jusqu'à 250 000 tokens, ce qui le rend particulièrement adapté aux documents volumineux, aux bases de code étendues et aux tâches complexes en plusieurs étapes.

Des performances éprouvées et une évolutivité flexible

En condition de concurrence unique, le système a délivré environ 14,61 tokens par seconde et affiché un temps P95 jusqu'au premier token d'environ 0,42 seconde lors des tests à 32 et 128 tokens. Mais surtout, cela permet de traiter des prompts plus longs avec davantage de capacité et de meilleures performances d'accélération, et pas simplement de générer du texte plus rapidement.

Les entreprises peuvent commencer par un ou deux systèmes, puis passer à quatre à mesure qu'évoluent leurs besoins. Chaque mini-PC A9 Mega peut fonctionner de manière autonome ou participer à une inférence distribuée, optimisant ainsi la flexibilité et la valeur à long terme.

Cette réussite renforce la position de GEEKOM à la pointe de l'innovation dans le domaine des mini-PC. En transformant des ordinateurs compacts et utilisables individuellement en une plateforme d'IA locale accessible, GEEKOM continue de redéfinir les possibilités offertes par les mini-PC aux entreprises, laboratoires, salles de classe et environnements périphériques.

SOURCE GEEKOM

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