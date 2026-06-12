GEEKOM renforce sa présence dans le commerce de détail aux États-Unis avec son lancement officiel sur Best Buy

TAIPEI, le 12 juin 2026 /CNW/ -- GEEKOM, un chef de file de l'innovation en matière de mini-PC haute performance, a annoncé aujourd'hui la disponibilité officielle de certains modèles de mini-PC GEEKOM par l'entremise de Best Buy, l'un des plus importants détaillants d'électronique grand public aux États-Unis.

Le lancement marque une étape importante dans la stratégie de croissance de GEEKOM aux États-Unis, ce qui rend ses mini-PC primés plus accessibles que jamais aux consommateurs américains. Les clients peuvent maintenant parcourir les produits GEEKOM sur le marché en ligne de Best Buy, vérifier la disponibilité locale, choisir le ramassage en magasin ou faire livrer les produits à domicile.

Plus important encore, le lancement sur Best Buy représente une nouvelle phase du développement de GEEKOM sur le marché américain. Au-delà de l'expansion de la disponibilité en ligne, GEEKOM passe d'une marque de mini-PC en ligne à une marque plus accessible au grand public avec une présence locale croissante à travers les États-Unis. Les consommateurs peuvent maintenant passer de la découverte en ligne à la disponibilité locale en faisant des recherches sur les produits en ligne, en vérifiant les stocks à proximité et, dans bien des cas, en récupérant leurs mini-PC directement dans un magasin Best Buy à proximité. Cette évolution raccourcit le parcours entre la découverte et l'acquisition tout en améliorant la commodité, la visibilité et la confiance des consommateurs.

« GEEKOM s'est toujours engagé à rendre l'informatique puissante et fiable plus accessible », a déclaré Alan Chan, PDG de GEEKOM. « Notre lancement sur Best Buy permet aux mini-PC GEEKOM de se rapprocher des consommateurs à travers les États-Unis et offre une nouvelle façon fiable de découvrir et d'acheter nos produits. »

Alors que la demande de solutions informatiques compactes mais puissantes ne cesse de croître, les mini-PC GEEKOM offrent une alternative intéressante aux systèmes de bureau traditionnels. Conçus pour maximiser les performances tout en minimisant l'encombrement, les systèmes GEEKOM disposent des dernières technologies de processeur AMD et Intel, d'un stockage SSD haute vitesse, d'une connectivité polyvalente, de la prise en charge de plusieurs écrans et de Windows 11 Pro sur certains modèles.

Parmi les premiers modèles disponibles sur Best Buy, on retrouve les modèles GEEKOM A5 Pro, A8 Max et A9 Mega. Le modèle A5 Pro, alimenté par un processeur AMD Ryzen™ 5 7530U avec 16 Go de mémoire vive et un stockage SSD de 512 Go, offre des performances fiables au quotidien pour la productivité, les études et le travail à domicile. Le modèle A8 Max est doté d'un processeur AMD Ryzen™ 7 8745HS avec 16 Go de mémoire vive et un stockage SSD de 1 To, offrant des performances améliorées en multitâche et en création de contenu. Chef de file de la gamme, le A9 Mega est équipé du plus récent processeur AI Max+ 395 d'AMD, offrant des capacités de calcul liées à l'intelligence artificielle de prochaine génération pour les charges de travail créatives et professionnelles exigeantes.

Les consommateurs peuvent maintenant explorer les mini-PC GEEKOM disponibles sur la plateforme en ligne de Best Buy et les points de vente participants aux États-Unis.

SOURCE GEEKOM

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