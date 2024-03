MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Geekco Technologies Corporation (la « Société » ou « Geekco ») (TSXV: GKO) annonce le lancement de son application Tell Me. Les consommateurs peuvent désormais découvrir les commerces autour d'eux grâce à une carte interactive. En plus de découvrir des commerces, les utilisateurs reçoivent des notifications en temps réel les informant que de nouvelles récompenses exclusives et des emplois sont disponibles à proximité de leur emplacement. Téléchargez notre application sur Apple Store et Google Play.

« Tell Me fait suite à la réalisation de preuves de concept, d'échanges et de rencontres avec consommateurs et commerçants dans le but de développer une application permettant une interaction sans précédent entre eux. Nous avons développé Tell Me pour en faire un outil quotidien. Notre carte interactive permet à nos utilisateurs, de manière très intuitive et sans effort, de trouver des commerces à proximité regroupés sous cinq grandes catégories de produits et services, d'effectuer des recherches spontanées, d'accéder à des récompenses exclusives en échange de visibilité offerte aux commerces, et même de trouver un emploi, et tout cela depuis le même écran. » déclare M. Mario Beaulieu, Chef de la direction.

« Les commerces cherchent toujours à se démarquer et à accroître leur visibilité. Dans le contexte actuel, Tell Me devient une solution abordable et incontournable pour les commerçants cherchant à promouvoir leurs produits et services auprès des jeunes consommateurs et une alternative innovante pour ceux qui souhaitent consolider et accroître leur présence parmi eux. Les entreprises pourront ainsi quantifier en temps réel la visibilité obtenue, l'achalandage, le nombre de récompenses réclamées et les emplois comblés. » ajoute-t-il en terminant.

« Au cœur de notre vision, dans le cadre du développement de Tell Me, il y a la génération de retombées réelles pour l'économie, offrir des technologiques innovantes, assurer la diversité des offres disponibles et avoir une application sans frontière qui peut être déployée partout dans le monde. C'est pourquoi nous serons en mesure de vous annoncer dans les prochaines semaines des développements importants liés à la commercialisation de Tell Me avec nos partenaires. C'est un moment très excitant dans le cycle de vie de notre organisation et cela nous motive à continuer d'innover afin d'offrir à nos usagers et à nos commerçants une expérience unique. » déclare M. André Godin, Président du Conseil d'Administration.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-garde des solutions technologiques qui font évoluer la nouvelle façon de faire du marketing tout en stimulant et dynamisant l'économie de chaque ville et de chaque quartier en faisant interagir les consommateurs et les commerces comme jamais auparavant. Son application Tell Me permet aux utilisateurs de découvrir en temps réel les commerces autour d'eux grâce à la carte interactive, d'accéder à des récompenses exclusives et même de trouver un emploi. Les commerces augmentent ainsi leur trafic et leur visibilité tout en recrutant leurs futurs employés. Tout cela dans la même application.

www.geekcotechnologies.com

Renseignements: Corporation Geekco Technologies, Mario Beaulieu, Chef de la direction, Téléphone : (514) 402-6334, [email protected]