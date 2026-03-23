Selon l'étude américaine 2025 sur la fiabilité et le service des appareils électroménagers de JD Power, la fiabilité de GE® est inégalée et est à l'avant-garde de la satisfaction de la clientèle des secteurs de la cuisine, de la buanderie et des appareils électroménagers

TORONTO, le 23 mars 2026 /CNW/ - GE Appliances, une entreprise de Mabe, est fière d'annoncer que la marque GE Appliances a été nommée la marque d'appareils électroménagers la plus fiable aux États-Unis, selon l'étude américaine 2025 sur la fiabilité et le service des appareils électroménagers, un document de référence largement reconnu de l'industrie suivi par les consommateurs partout en Amérique du Nord. GE Appliances a reçu le plus grand nombre de prix dans toutes les catégories de l'étude, qui a mesuré la fiabilité des principaux appareils ménagers achetés au cours des une à trois dernières années, ainsi que l'expérience de service globale des clients à la suite d'une visite de service à domicile coordonnée par la marque d'appareils électroménagers.

GE Appliances figure au premier rang des marques d'appareils électroménagers les plus fiables selon l'étude américaine 2025 sur la fiabilité et le service des appareils électroménagers de JD Power. (Groupe CNW/GE Appliances)

L'étude de JD Power, basée sur plus de 12 000 réponses en matière de fiabilité des appareils et 1 000 réponses en matière de service des appareils, a révélé que les produits de GE Appliances présentent moins de problèmes et obtiennent de meilleures notes de service que d'autres marques dans de nombreuses catégories importantes. GE Appliances figure au premier rang sur le plan de la fiabilité en ce qui concerne plusieurs appareils électroménagers importants dans les segments de la cuisine et de la buanderie et a obtenu la note la plus élevée pour l'expérience de service.

« Cette reconnaissance de JD Power renforce la confiance que les consommateurs accordent à GE Appliances sur le plan de la fiabilité et du service, des qualités tout aussi importantes pour les ménages canadiens », a déclaré Jennifer Caldwell, vice-présidente de GE Appliances au Canada. « Bien que ce prix repose sur une étude américaine, il témoigne de notre engagement plus vaste à concevoir des appareils fiables et à offrir de solides expériences de service aux familles partout en Amérique du Nord. »

GE Appliances figure au premier rang sur le plan de la fiabilité dans quatre segments d'appareils électroménagers pour la cuisine : réfrigérateurs côte à côte, réfrigérateurs à porte française, réfrigérateurs et congélateurs encastrés et appareils de cuisson. Pour la lessive, GE figure au premier rang sur le plan des sécheuses, des laveuses à chargement frontal et des laveuses à chargement par le haut. [1] GE Appliances a aussi été reconnue pour sa satisfaction exceptionnelle envers la fiabilité de ses lave-vaisselle.

À propos de GE Appliances Canada, une société de Mabe, GE Appliances Canada, une entreprise de Mabe, crée des moments importants pour nos propriétaires grâce à notre passion pour la fabrication d'appareils électroménagers exceptionnels et la prestation de services inégalés. Les propriétaires ont plus de choix que jamais avec les marques GE®, Haier, Cafe® et Monogram®. Nos produits comprennent des réfrigérateurs, des congélateurs, des appareils de cuisson, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses et des climatiseurs. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site geappliances.ca

____________________________ [1] GE Appliances a reçu le plus faible nombre de signalements de problèmes parmi les réfrigérateurs côte à côte, les réfrigérateurs-porte française, les réfrigérateurs et congélateurs encastrés, les laveuses à chargement frontal, les laveuses à chargement par le haut, les sécheuses et les appareils de cuisson selon l'étude américaine 2025 sur la fiabilité et le service des appareils électroménagers de JD Power, en fonction des réponses des premiers propriétaires après 1 à 3 ans de propriété. De nouveaux modèles peuvent être présentés. Étude menée de juin à juillet 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site jdpower.com/awards.

SOURCE GE Appliances

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