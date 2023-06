La nouvelle initiative de la marque rassemblera de jeunes joueuses de tout le Canada pour des possibilités de mentorat pratique avec Quinn, la grande vedette de l'équipe nationale féminine de Soccer Canada

TORONTO, le 20 juin 2023 /CNW/ - GE Appliances a annoncé un nouvel engagement visant à aborder un enjeu crucial dans le domaine du soccer au Canada : le déclin des taux de participation parmi les adolescentes. La toute nouvelle initiative « Les regarder, s'en inspirer » de la marque créera des expériences de mentorat uniques pour les filles de 13 à 17 ans et les joueuses de soccer de diverses identités de genre dans tout le pays, en partenariat avec la milieu de terrain et grande vedette Quinn.

« On estime que 82 % des joueuses de soccer au Canada abandonnent le sport à l'âge adulte, a déclaré Bob Park, directeur de la marque chez GE Appliances Canada. Il est important pour les joueuses de pouvoir visualiser le succès grâce à des modèles de rôle à qui elles peuvent s'identifier, comme c'est le cas dans d'autres sports professionnels. GE Appliances Canada s'est engagée à promouvoir le beau jeu en ouvrant la porte aux filles et aux athlètes de diverses identités de genre pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel; par cette initiative, nous croyons que c'est exactement ce que nous faisons. »

En fait, le rapport Le signal de ralliement 2022 de Femmes et sport au Canada confirme que 80 % des leaders du sport féminin reconnaissent que les filles resteraient plus longtemps dans le sport si elles avaient des modèles de rôle. C'est pourquoi GE Appliances Canada, avec le soutien de Soccer Canada, rend un modèle de rôle très puissant plus accessible à la prochaine génération de vedettes du soccer au Canada.

Dans le cadre de l'initiative « Les regarder, s'en inspirer », les athlètes peuvent faire une demande de participation à des expériences de mentorat uniques avec Quinn, milieu de terrain de l'équipe nationale féminine de Soccer Canada et ambassadeure de GE Appliances.

« Je sais combien il est difficile de donner le meilleur de soi-même quand on a l'impression de ne pas être à sa place, explique Quinn. Je ne suis donc pas du tout surprise par les recherches qui révèlent que les filles abandonnent le soccer à un taux nettement plus élevé que celui observé chez les garçons. Si cette initiative peut aider ne serait-ce qu'une seule jeune personne à sentir qu'elle a sa place dans ce sport, et un avenir dans le soccer, alors nous aurons fait du bien à ce sport et à ce pays. »

Dans le cadre de ce programme, huit jeunes joueuses de tout le pays se réuniront cet automne pour une expérience de mentorat en personne avec Quinn. Elles participeront tant à des compétitions sur le terrain qu'à des conversations en dehors du terrain, en ayant un accès complet à la milieu de terrain quelques semaines seulement après son retour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAMC. Cent autres joueuses d'équipes féminines de soccer seront invitées à une séance de mentorat virtuelle avec Quinn. Les joueuses peuvent être proposées ou s'inscrire directement au programme à geappliances.ca.

« Chez GE Appliances, nous sommes farouchement engagés à promouvoir ce sport pour tout le monde, ensemble, conclut M. Park. Plus tôt ce mois-ci, la marque a également annoncé qu'elle versait 100 000 $ de plus en commandite à Soccer Canada pour soutenir la programmation de l'équipe nationale féminine. »

La période d'inscription à l'initiative « Les regarder, s'en inspirer » se termine le 21 août 2023.

