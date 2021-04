En plus des panneaux dans le stade et du co-marketing de marque, le nouvel accord verra GE, un chef de file mondial des appareils de cuisine et de buanderie, soutenir l'académie du Club et le développement des jeunes de Soccer Québec par le biais du CF Montréal. Le Club travaillera également avec la marque pour créer la bourse Joueur de qualité de GE, qui permettra aux enfants méritants d'accéder aux écoles et aux camps de soccer du Club.

« Nous sommes de fiers supporters de ce beau jeu au Canada, a déclaré Mike McCrea, président de GE Appliances Canada. À tous les niveaux, les joueurs de soccer s'efforcent d'être les meilleurs dans ce qu'ils font et d'offrir précision et qualité dans chaque touche - des traits communs que nous sommes fiers d'illustrer dans les produits que nous créons chez GE Appliances. Nous sommes honorés de faire partie de la communauté du soccer d'un océan à l'autre et nous sommes impatients de soutenir ce sport pendant les années à venir. »



Selon Canada Soccer, plus d'un million de Canadiens participent activement au soccer dans plus de 1 200 clubs dans tout le Canada.

« Le soccer est l'un des sports les plus accessibles et les plus diversifiés au Canada, et nous sommes fiers d'être les champions des joueurs, des partisans et de la communauté du soccer en général. Il est important pour nous que vous ne voyiez pas seulement le logo de GE Appliances sur les panneaux, mais que nous jouions aussi un rôle actif dans le développement de ce sport au Canada, a déclaré Bob Park, chef des marques pour GE Appliances Canada. C'est un moment palpitant pour s'impliquer dans le soccer dans ce pays - en particulier alors que nous établissons le profil du Canada et de ses joueurs sur la scène internationale du soccer. »

GE Appliances Canada a fait ses premiers pas sur le terrain avec un partenariat avec le Toronto FC, qui a été lancé en 2019. Aujourd'hui, la marque a une présence active au BMO Field, au sein des programmes de développement des jeunes, notamment la Toronto FC Academy, et sur les maillots de l'équipe - la marque est le tout premier commanditaire de l'insigne du Toronto FC. Grâce au partenariat avec les Whitecaps de Vancouver, qui a été lancé au début de l'année 2020, GE s'efforce de mettre en valeur les nouveaux joueurs et les joueurs prometteurs qui sont formés dans le cadre des programmes de développement des « Caps ».

Au-delà des partenariats avec les équipes de soccer cette saison, GE lance également un partenariat pour toute la saison avec TSN/RDS, le chef de file du sport au Canada. Au cours de certains matchs de la LMS canadienne cette saison sur TSN/RDS, GE Appliances Canada offre aux partisans des vignettes personnalisées « Joueur de qualité », ainsi que des articles en vedette uniques sur le thème « Joueur de qualité » au sein du Digital SportsCentre de TSN.

Le joueur du milieu du Toronto FC et l'un des meilleurs joueurs canadiens, Jonathan Osorio, a également signé un partenariat avec GE Appliances pour promouvoir le jeu au Canada. Jonathan jouera dans un nouveau message publicitaire de 30 secondes qui sera lancé au début de la saison 2021 de la LMS.

