GE Appliances Canada présente un nouveau four encastré doté de la technologie de friture à air chaud, une première dans l'industrie

La nouvelle technologie de friture à air chaud intégrée offre aux Canadiens une façon plus saine et plus pratique de cuire les aliments, tout en éliminant l'encombrement sur le comptoir.

TORONTO, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Chef de file de longue date dans le domaine de l'innovation en matière d'électroménagers, GE Appliances a annoncé aujourd'hui le lancement de la technologie de friture à air chaud qui est intégrée dans les fours encastrés GE Profile au Canada, une première dans l'industrie. Le nouveau mode de friture à air chaud offre aux Canadiens une option pratique qui désencombre le comptoir et qui favorise une alimentation plus saine, éliminant la nécessité d'utiliser de l'huile supplémentaire et d'autres appareils dans la cuisine.

« Nous savons que de plus en plus de consommateurs cherchent à faire des choix alimentaires plus sains, explique Bob Park, chef des marques chez GE Appliances Canada. Le mode de friture à air chaud intégré dans les nouveaux fours encastrés GE Profile répond expressément à ce besoin, aidant les Canadiens à faire cuire plus facilement de délicieux repas plus légers à la maison. De plus, puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une friteuse à air chaud autonome, on profite d'un espace utile supplémentaire sur le comptoir. »

La technologie de friture à air chaud permet de préparer des repas plus sains en remplaçant l'huile par un ventilateur qui souffle de l'air chaud directement sur les aliments. L'air chaud crée une couche croustillante et non graisseuse sur les aliments, offrant une façon plus propre de faire cuire des plats classiques, comme des avocats frits, des frites de patates douces, des doigts de poulet et du poisson-frites.

Les fours encastrés GE Profile avec mode de friture à air chaud comprennent un écran tactile ACL intuitif brillant en couleur de 7 po. Ils sont également dotés de la connectivité Wi-Fi et de modes de cuisson de précision qui offrent des réglages intrinsèquement fiables adaptés aux aliments.

Un four encastré simple (3 199 $) et un four encastré double (4 299 $ - 4 399 $) sont maintenant offerts chez les détaillants d'électroménagers dans l'ensemble du Canada. La technologie de friture à air chaud sera incluse dans la collection élargie des fours encastrés GE Profile en 2020.

Parmi les innovations de GE en matière d'électroménagers, mentionnons la conception du premier lave-vaisselle à chargement frontal avec un seul panier en 1936, du premier réfrigérateur-congélateur à deux portes en 1947 et du premier four autonettoyant en 1963 (une innovation pour laquelle les ingénieurs de GE ont obtenu plus de 100 brevets).

