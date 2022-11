Le fabricant d'électroménagers lance le filtre AR Instagram #EnAvantCanada en partenariat avec Canada Soccer en soutien à l'équipe nationale masculine

MONTREAL, le 7 nov. 2022 /CNW/ - GE Appliances Canada lance aujourd'hui une initiative à l'échelle nationale pour soutenir l'équipe nationale masculine de Canada Soccer, qui se prépare à concourir sur la scène mondiale au Qatar plus tard ce mois-ci. Dans le cadre de son engagement à long terme envers le soccer et de son partenariat avec Canada Soccer, GE Appliances Canada a créé un nouveau filtre AR (Réalité Augmentée) Instagram intitulé #EnAvantCanada qui invite la population canadienne à encourager l'équipe nationale et à lui témoigner son soutien.

GE Appliances Canada Invite le pays à manifester sa ferveur pour le soccer en Novembre (Groupe CNW/GE Appliances Canada)

Le nouveau filtre AR #EnAvantCanada de GE permet au public canadien de jouer à un jeu virtuel consistant à garder le ballon en mouvement tout en se ralliant à l'équipe canadienne qui joue à l'autre bout du monde. Pour chaque coup de tête du ballon de soccer numérique, une acclamation virtuelle de bonne chance sera envoyée à l'équipe nationale masculine de Canada Soccer sur un ticker GE #EnAvantCanada qui sera affiché en temps réel dans les installations de l'équipe et la Maison Canada Soccer au Qatar.

« C'est un moment charnière pour le soccer canadien, alors que l'équipe nationale masculine de Canada Soccer se prépare à compétitionner sur la scène mondiale. Trouver un moyen de garder les Canadiens connectés à un événement qui se déroule à l'étranger nous semblait naturel, car la solution faisait déjà partie de notre ADN - l'innovation que nous apportons à la maison; » a déclaré Bob Park, chef des marques pour GE Appliances Canada. « En tant que leader du marché des appareils connectés, nous avons développé #EnAvantCanada pour nous assurer que notre équipe ressent l'énergie et l'excitation du pays qui les encouragera. »

Afin de récompenser le public canadien pour ses encouragements, GE Appliances organise également un concours national #EnAvantCanada, auquel les supporters peuvent participer pour avoir une chance de gagner l'ultime prix GE Appliances x Canada Soccer, comprenant des articles de Canada Soccer et un grand prix consistant en une nouvelle paire d'appareils de buanderie GE Appliances Profile pour que leurs tenues de soccer gardent leur apparence et leur odeur fraîches.

Les partisans peuvent participer au concours et en apprendre davantage sur l'initiative à l'adresse EnAvantCanada.ca.

« Nous sommes ravis de l'engagement continu de GE Appliances Canada pour la croissance et le développement du soccer au Canada, » affirme Earl Cochrane, secrétaire général de Canada Soccer. « L'initiative #EnAvantCanada de GE est une occasion fantastique pour tous les Canadiens et Canadiennes -- des amateurs de soccer aux nouveaux adeptes de ce sport -- de participer à la ferveur et de se rallier à l'équipe pour manifester aux joueurs le soutien du pays entier. »

La campagne #EnAvantCanada sera animée par un partenariat avec Quinn, une joueuse vedette de l'équipe nationale féminine de Canada Soccer, qui sera la porte-parole de la campagne.

« L'engagement de GE Appliances à soutenir le soccer au Canada est incroyablement précieux alors que nous continuons à développer et à diversifier le sport chez nous, » a dit Quinn. « C'est le même soutien que nous nous apportons les uns aux autres en tant que joueurs de l'équipe nationale, et c'est pourquoi je suis ravie de travailler avec GE pour faire passer les encouragements des partisans du Canada au cran supérieur grâce à #KeepUpCan. »

Un microsite dédié, une campagne dans les médias numériques et les médias sociaux, ainsi qu'un soutien national en matière de relations publiques, comprenant des partenariats avec d'autres joueurs de soccer canadiens et des influenceurs de tout le pays, viendront compléter la campagne.

