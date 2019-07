GDI Services aux immeubles inc. tiendra un appel conférence pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019

LASALLE, QC, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. («GDI») (TSX: GDI) planifie de diffuser, le jeudi 8 août 2019 après la clôture des marchés, ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019.

GDI tiendra un appel conférence le 9 août 2019 à 9h00 (heure de l'est) afin de discuter des résultats financiers. Claude Bigras, Président et chef de la direction, Stéphane Lavigne, Chef de la direction financière et David Hinchey, Premier vice-président développement stratégique seront parmi les participants.

Les membres de la communauté financière pourront accéder à l'appel conférence et les analystes pourront soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 10 minutes avant le début de la conférence, le:

Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 888-227-5884

Numéro de confirmation : 21927718

Une retransmission de l'appel conférence sera disponible jusqu'au le 16 août 2019 en composant le:

Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 800-997-6910

Numéro de confirmation : 21927718

Renseignements: GDI Services aux immeubles inc., David Hinchey, Premier vice-président développement stratégique, Téléphone : 514-368-8690 poste 282

