LASALLE, QC, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») est heureuse d'annoncer qu'elle devient un fier membre du Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités visibles (« CAMSC »).

Le CAMSC a pour mission de promouvoir les relations d'affaires et la croissance économique des entreprises autochtones ou appartenant à des minorités visibles en facilitant l'accès à des opportunités d'affaires avec des entreprises et des gouvernements engagés dans une chaîne d'approvisionnement diversifiée et inclusive. Les équipes qui exploitent les filiales principales de GDI, GDI Services aux immeubles, Ainsworth et Superior Sany Solutions, sont très heureuses d'entretenir un partenariat avec le CAMSC afin de contribuer à offrir des opportunités d'affaires à des entreprises autochtones ou appartenant à des minorités visibles, dans le but d'appuyer leur croissance et leur développement.

« La meilleure façon de favoriser le changement social est de faire participer les gens issus de divers milieux à des activités de renforcement des relations axées sur la collaboration », a indiqué Mike Masse, chef de l'exploitation de secteur Propreté et services associés au Canada de GDI. « Nous croyons à l'établissement de relations à long terme qui sont, comme celles-ci, fondées sur la confiance et le respect. Notre adhésion au CAMSC constitue notre plus récent effort pour progresser vers notre objectif d'inclusion et d'équité sociale. »

GDI est déterminée à s'engager de manière significative avec les communautés autochtones, dans le respect de leur histoire, de leur unicité et de la diversité des peuples autochtones. GDI est également fière d'être membre des organisations autochtones suivantes :

Our Children's Medicine (OCM)

Helping Indigenous People (HIP)

Conseil canadien pour les entreprises autochtones (CCEA)

GDI a déjà travaillé avec HIP dans le cadre d'un programme d'engagement des étudiants dans le but d'établir des relations durables entre des jeunes autochtones et non autochtones, de promouvoir la conscience et la sensibilité culturelles et d'inspirer les jeunes issus de divers milieux à travailler ensemble pour bâtir de meilleures communautés.

En travaillant avec le CAMSC, GDI, Ainsworth et Superior Sany Solutions sont honorées d'aider à soutenir les fournisseurs et les entreprises appartenant à des minorités visibles afin de favoriser la parité économique au sein d'une société plus inclusive.

À PROPOS DE GDI

GDI est un fournisseur de services aux immeubles commerciaux de premier plan qui offre au Canada et aux États-Unis une panoplie de services aux propriétaires et aux gestionnaires d'une variété de types d'immeubles, incluant des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des installations industrielles, des établissements de santé, des installations de distribution, des aéroports et autres installations de transport. Les capacités de GDI en matière de services aux immeubles commerciaux comprennent l'entretien commercial, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes CVC-R, mécaniques et électriques ainsi que d'autres services complémentaires comme le nettoyage après sinistre et la fabrication et la distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : GDI). D'autres informations sur GDI sont disponibles sur le site Web www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être relatives aux perspectives futures ou aux événements, activités, exploitations, rendements financiers, conditions financières ou résultats anticipés par GDI qui, dans certains cas, peuvent être introduites par l'emploi de termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continu », « prévoir », « confiant », « assurer » ou autres expressions semblables à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. En particulier, les énoncés relatifs aux résultats d'exploitation et aux performances économiques futurs de GDI et d'Ainsworth, à leurs objectifs et stratégies et aux bénéfices anticipés de l'acquisition de BP constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris la croissance prévue, les résultats d'exploitation, la performance ainsi que les perspectives et occasions d'affaires que GDI jugent raisonnables en date des présentes. Bien que la direction considère ces hypothèses raisonnables, elles pourraient s'avérer inexactes. GDI est incapable de prédire avec certitude les conséquences que pourraient avoir les incertitudes économiques actuelles sur les résultats futurs. Les informations fournies dans ces énoncés sont également assujetties à certains risques, incertitudes et suppositions qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux actuellement prévus, notamment le risque que l'entreprise existante et l'entreprise acquise ne soient pas intégrées avec succès, le risque que les économies et les synergies attendues de l'acquisition ne soient pas entièrement réalisées ou prennent plus de temps que prévu à réaliser, les perturbations résultant de l'acquisition rendant plus difficile le maintien des relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs et les conséquences de la conjoncture économique générale. Par conséquent, les événements et les résultats futurs pourraient être très différents de ceux actuellement prévus par la direction. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs ni se fier à ces informations à toute autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, la société n'est pas tenue et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations, à quelque moment que ce soit, sauf si la loi l'exige.

