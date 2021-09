LASALLE, QC, le 14 sept. 2021 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) est fière d'annoncer son entrée au classement 2021 du TSX 30MD de la Bourse de Toronto (« TSX ») des 30 actions les plus performantes. GDI s'est classée 17e sur la liste 2021 en fonction de l'appréciation du cours de ses actions sur une période de trois ans.

Fondé en 2019, le TSX 30 est un programme annuel qui reconnaît les entreprises qui ont maintenu leur excellence à long terme en favorisant la croissance au sein de leurs secteurs, pour leurs investisseurs et pour l'économie canadienne. GDI est fière de faire partie de la liste des 30 entreprises qui ont su, cette année, démontrer leur capacité à croître en périodes difficiles en s'adaptant à l'incertitude et en maintenant le cap sur la préparation de l'avenir.

« L'équipe de GDI est fière d'être un chef de file de son industrie et d'avoir une vision stratégique solide pour ses clients, ses employés et ses actionnaires. Nous sommes honorés d'avoir été reconnus par ce classement parmi un groupe d'entreprises aussi distinguées », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI.

« J'aimerais profiter de cette occasion pour souligner à quel point nous sommes reconnaissants d'avoir les employés les plus travaillants, les plus dévoués et tout simplement incroyables. Ils se sont montrés à la hauteur pendant la pandémie de la COVID-19, ont fait face à l'inconnu et ont dépassé les besoins et les exigences en constante évolution de toutes les parties prenantes; ce sont de véritables héros de première ligne", a déclaré M. Bigras. « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste quant à la direction que prend notre équipe. Toute la famille de GDI est engagée envers notre personnel, l'environnement et notre performance commerciale dans son ensemble. »

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

