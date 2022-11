Produits du troisième trimestre de 563 millions de dollars, en hausse de 155 millions de dollars ou 38 % comparativement au troisième trimestre de 2021.

BAIIA ajusté 1 du troisième trimestre de 40 millions de dollars, en hausse de 7 millions de dollars ou 21 % comparativement au troisième trimestre de 2021.

Bénéfice net du troisième trimestre de 11 millions de dollars ou 0,45 $ par action, comparativement à 9 millions de dollars ou 0,41 $ par action au troisième trimestre de 2021.

LASALLE, QC, le 9 nov. 2022 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2022.

Pour le troisième trimestre de 2022 :

Les produits du troisième trimestre de 2022 se sont établis à 563 millions de dollars, en hausse de 155 millions de dollars, ou 38 % comparativement au troisième trimestre de 2021. La croissance du chiffre d'affaires provenant de la croissance par acquisition représente 30%, tandis que la croissance interne représente 7%.

Le BAIIA ajusté 1 du troisième trimestre de 2022 s'est chiffré à 40 millions de dollars, en hausse de 7 millions de dollars, ou 21 % comparativement au troisième trimestre de 2021.

du troisième trimestre de 2022 s'est chiffré à 40 millions de dollars, en hausse de 7 millions de dollars, ou 21 % comparativement au troisième trimestre de 2021. Le bénéfice net s'est chiffré à 11 millions de dollars ou 0,45 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 9 millions de dollars ou 0,41 $ par action au troisième trimestre de 2021.

Pour les troisièmes trimestres de 2022 et 2021, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en millions de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services techniques Services complémentaires Consolidé 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Produits 142 132 174 86 230 179 24 15 563 408 Croissance (recul) interne 7 % (3 %) (2 %) 8 % 12 % 11 % 33 % (36 %) 7 % 3 % BAIIA ajusté1 17 18 12 8 15 11 1 (1) 40 33 Marge du BAIIA ajusté1 12 % 14 % 7 % 9 % 7 % 6 % 4 % (7 %) 7 % 8 %

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 :

Les produits se sont établis à 1,584 milliard de dollars, en hausse de 420 millions de dollars, ou 36 % par rapport à la période correspondante de 2021. La croissance du chiffre d'affaires provenant de la croissance par acquisition représente 28%, tandis que la croissance interne représente 7%.

Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 112 millions de dollars, en hausse de 13 millions de dollars, ou 13 % par rapport à la période correspondante de 2021.

s'est chiffré à 112 millions de dollars, en hausse de 13 millions de dollars, ou 13 % par rapport à la période correspondante de 2021. Le bénéfice net s'est chiffré à 27 millions de dollars ou 1,16 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 36 millions de dollars ou 1,59 $ par action pour la période correspondante de 2021.

Pour les trois premiers trimestres de 2022 et 2021, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en millions de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Produits 428 392 502 241 602 495 74 47 1 584 1 164 Croissance interne (recul) 9 % 0 % 7 % 5 % 6 % 10 % 25 % (28 %) 7 % 3 % BAIIA ajusté1 55 59 37 23 30 27 2 − 112 99 Marge du BAIIA ajusté1 13 % 15 % 7 % 10 % 5 % 5 % 3 % 0 % 7 % 9 %



Le secteur Propreté et services associés au Canada de GDI a connu un trimestre solide, enregistrant des revenus de 142 millions de dollars et une croissance interne de 7 %, tout en produisant un BAIIA ajusté1 de 17 millions de dollars, en diminution de 1 million de dollars par rapport au T3 2021. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis de GDI a également obtenu de bons résultats au T3 2022, enregistrant des revenus de 174 millions de dollars et un recul interne de 2 %, lequel a été principalement causée par la réduction attendue, d'une année sur l'autre, des services liés à la COVID-19 pour IH Services, Inc. (« IH Services »), acquise le 31 décembre 2021. Le secteur Propreté et services associés aux États-Unis a enregistré un BAIIA ajusté1 de 12 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, en augmentation de 50 % par rapport au troisième trimestre 2021, la croissance étant principalement attribuable à l'acquisition d'IH Services. Conformément aux attentes, les marges du BAIIA ajusté1 des deux secteurs Propreté et services associés ont diminué alors qu'une quantité moindre de services liés à la COVID-19 a été fournie au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, et les revenus récurrents contractuels ont augmenté.

Le secteur Services techniques a enregistré des revenus de 230 millions de dollars, soit une croissance de 28 % par rapport au troisième trimestre 2021, dont 15 % proviennent des acquisitions et 12 % de la croissance interne. Ce secteur a enregistré un BAIIA ajusté1 de 15 millions de dollars, contre 11 millions de dollars au T3 2021, représentant une marge du BAIIA ajusté1 de 7 %. Le secteur Services techniques fonctionne désormais à des niveaux de capacité saisonniers normaux, après avoir été affecté par des défis provenant de la chaîne d'approvisionnement en début d'année.

Enfin, le secteur Services complémentaires de GDI a enregistré des revenus de 24 millions de dollars et un BAIIA ajusté1 de 1 million de dollars, comparativement à des revenus de 15 millions de dollars et un BAIIA ajusté1 de (1) million de dollars au T3 2021. Ce secteur a également enregistré une croissance interne de 33 % au T3 2022, dont la majorité est attribuable à l'unité commerciale de services intégrés aux immeubles de GDI (« GDI SII ») qui a été lancée au début de 2022.

« GDI a livré un autre solide trimestre de croissance consécutive des revenus et du BAIIA ajusté1 », a déclaré Claude Bigras, Président et Chef de la direction de GDI. « Nos deux secteurs Propreté et services associés ont enregistré de bons résultats. Comme prévu, nous avons constaté un recul des services liés à la COVID-19 à mesure que la menace du virus se dissipe, mais nous continuons à obtenir de bons résultats en soutenant nos clients alors que leurs bâtiments se réoccupent, et que les locataires du secteur des bureaux commerciaux mettent en place des plans de retour au travail sur mesure pour leur personnel. L'acquisition d'IH Services continue de dépasser nos attentes. Nos équipes travaillent bien ensemble et sont à un stade avancé du partage des relations clients et des meilleures pratiques. Au cours du troisième trimestre, nous avons accueilli Cascadian Building Maintenance Ltd. au sein de la famille GDI, ce qui a plus que doublé notre présence dans la région du grand Seattle, et nous a permis de devenir ce que nous croyons être le deuxième acteur de taille sur ce marché. Notre secteur Services techniques a réalisé un trimestre record avec un BAIIA ajusté1 de 15 millions de dollars et une marge du BAIIA ajusté1 de 7 %. Les défis de la chaîne d'approvisionnement auxquels ce secteur a été confronté plus tôt cette année sont maintenant résolus, et les opérations fonctionnent maintenant à plein régime, tout en continuant de s'appuyer sur un carnet de commandes record. Notre secteur Services complémentaires a connu un trimestre respectable. Les perspectives pour nos activités de fabrication et de distribution de produits sont positives alors que les taux d'occupation augmentent, et la nouvelle activité de services intégrés aux installations de GDI fonctionne bien, desservant ses deux contrats inauguraux, tout en cherchant activement de nouvelles opportunités. Enfin, le projet de système d'information sur les ressources humaines (« SIRH ») que nous avons annoncé plus tôt cette année se déroule comme prévu, avec un lancement attendu le 1er janvier 2023 pour nos unités commerciales américaines, et au cours du premier semestre de 2023 pour les unités commerciales canadiennes. Ce nouveau SIRH permettra à tous nos secteurs d'activité de gérer plus efficacement notre main-d'œuvre. Au cours du troisième trimestre, nous avons enregistré des coûts ponctuels d'environ 2 millions de dollars liés à l'implantation du projet SIRH, conformément à notre estimation. »

« Depuis le début de l'année, GDI a généré plus de 1,5 milliard de dollars de revenus et 112 millions de dollars de BAIIA ajusté1. Tous nos secteurs d'activité sont performants, et les perspectives pour chacun d'entre eux sont positives. Notre bilan est solide, notre ratio d'endettement aux fins des engagements bancaires se situe bien à l'intérieur de notre zone de confort, à moins de 2,5x, et notre capacité à atteindre nos objectifs de croissance stratégique demeure intacte. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe qui composent la famille GDI pour leur travail acharné et leur dévouement et je me réjouis de pouvoir terminer l'année 2022 en force. »

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives de GDI ou traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, notamment à des risques et à des incertitudes (dont ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la COVID-19 et autre pandémie, à l'échec de la mise en œuvre de la stratégie commerciale, les risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, l'incapacité d'intégrer les acquisitions, la baisse du taux d'occupation des immeubles commerciaux, la hausse des coûts qui ne peuvent être facturés aux clients, les pénuries de main-d'œuvre, les interruptions des systèmes de technologies de l'information et problèmes de mise en œuvre des projets de technologie de l'information stratégiques, l'augmentation des taux d'intérêt, la détérioration de la conjoncture économique générale, l'intensification de la concurrence, l'influence des actionnaires principaux, la perte de clients importants ou de relation de longue date avec des clients, les lois et règlements concernant les achats du secteur public, les poursuites judiciaires, l'atteinte à la réputation, les conflits de travail, le goodwill et les charges de dépréciation d'actifs à long terme, les questions fiscales, la dépendance envers des employés clés, la participation aux régimes de retraite multi-employeurs, la législation ou les autres mesures gouvernementales, les fluctuations des taux de change, les litiges avec les franchisés, la cybersécurité et la protection des données, la confidentialité des données et la perception du public à l'égard de notre empreinte environnementale, facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

__________________________________ 1) Les termes BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 30 septembre 2022 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Au 30 septembre 2022 Au 31 décembre

2021 Actifs



Actifs courants



Trésorerie 15 24 Clients et autres débiteurs et actifs sur contrat 521 431 Actifs d'impôt exigible 6 4 Stocks 45 34 Autres actifs financiers 10 12 Charges payées d'avance et autres 10 9 Dérivés 3 ‒ Total des actifs courants 610 514





Actifs non courants



Autres actifs à long terme 9 8 Dérivés 1 ‒ Immobilisations corporelles 123 117 Actifs d'impôt différé 1 1 Immobilisations incorporelles 148 143 Goodwill 341 302 Total des actifs non courants 623 571





Total des actifs 1 233 1 085 Passifs et capitaux propres



Passifs courants



Dette bancaire ‒ 3 Fournisseurs et autres créditeurs 277 250 Provisions 28 28 Passifs sur contrat 27 43 Passifs d'impôt exigible 4 5 Tranche courante de la dette à long terme 40 28 Total des passifs courants 376 357





Passifs non courants



Dette à long terme 388 299 Créditeurs à long terme 4 7 Passifs d'impôt différé 36 31 Total des passifs non courants 428 337





Capitaux propres



Capital social 375 371 Bénéfices non répartis 40 13 Surplus d'apport 6 6 Cumul des autres éléments du résultat global 8 1 Total des capitaux propres 429 391





Total des passifs et des capitaux propres 1 233 1 085

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires du résultat global

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le résultat par action)



Trois mois clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre

2022 2021 2022 2021









Produits 563 408 1 584 1 164









Coût des services 453 326 1 263 911 Frais de vente et charges administratives 72 51 214 159 Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 1 2 1 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents ‒ (1) ‒ (13) Amortissement des immobilisations incorporelles 6 5 19 15 Amortissement des immobilisations corporelles 12 8 33 22 Résultat d'exploitation 19 18 53 69









Charge financière nette 3 5 13 17 Bénéfice avant impôt sur le résultat 16 13 40 52









Charge d'impôt sur le résultat 5 4 13 16 Bénéfice net 11 9 27 36









Autres éléments du résultat global :







Gains (pertes) qui sont ou qui pourraient être reclassés dans le bénéfice :







Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger 18 4 23 - Couverture d'investissement net au titre des investissements à l'étranger, déduction faite de l'impôt de néant (15) (2) (19) - Couvertures de flux de trésorerie, tranche efficace des variations de la juste valeur, déduction faite de l'impôt de néant et (1 $) (néant et néant en 2021) 1 ‒ 3 1

4 2 7 1









Total du résultat global 15 11 34 37



















Résultat par action :







De base 0,45 0,41 1,16 1,59 Dilué 0,44 0,40 1,13 1,54

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres

Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2022 et 2021

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions)



Capital social Bénéfices

non

répartis

(Déficit) Surplus

d'apport Cumul des

autres

éléments

du résultat

global Total

Nombre (en milliers

d'actions) Montant



























Solde au 1er janvier 2021 22 780 364 (31) 6 - 339













Bénéfice net - - 36 - - 36 Autres éléments du résultat global - - - - 1 1 Total du résultat global pour la période - - 36 - 1 37













Transactions avec les propriétaires de la Société :









Rémunération fondée sur des actions - - - 1 - 1 Options d'achat exercées 325 7 - (1) - 6













Solde au 30 septembre 2021 23 105 371 5 6 1 383













Solde au 1er janvier 2022 23 121 371 13 6 1 391













Bénéfice net - - 27 - - 27 Autres éléments du résultat global - - - - 7 7 Total du résultat global pour la période - - 27 - 7 34













Transactions avec les propriétaires de la Société :









Rémunération fondée sur des actions ‒ ‒ ‒ 1 ‒ 1 Options d'achat exercées 185 5 ‒ (1) ‒ 4 Actions rachetées à des fins d'annulation (12) (1) ‒ ‒ ‒ (1)













Solde au 30 septembre 2022 23 294 375 40 6 8 429

























GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

États consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audités) (en millions de dollars canadiens)

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre

2022 2021





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation





Bénéfice net 27 36

Ajustements pour :





Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 52 37

Portion capitaux propres de la rémunération fondée sur des actions 1 1

Charge financière nette 13 17

Charge d'impôt sur le résultat 13 16

Impôt sur le résultat payé (16) (30)

Variation nette hors-trésorerie des actifs et passifs d'exploitation (75) 5

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 15 82





Flux de trésorerie liés aux activités de financement





Produit de l'émission de la dette à long terme 169 117

Remboursement sur la dette à long terme (108) (112)

Paiement des obligations locatives (20) (13)

Intérêts payés (7) (3)

Autre 2 6

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement 36 (5)





Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement





Acquisitions d'entreprises déduction faite de la trésorerie acquise (37) (63)

Acquisitions d'immobilisations corporelles (15) (10)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (5) (2)

Autre ‒ 1

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (57) (74)







Variation nette de la trésorerie (6) 3





Trésorerie (dette bancaire) à l'ouverture de la période :



Trésorerie 24 3 Dette bancaire (3) (5)

21 (2) Trésorerie (dette bancaire) à la clôture de la période :



Trésorerie 15 10 Dette bancaire ‒ (9)

15 1

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Pour les périodes de trois mois et neuf mois closes les 30 septembre 2022 et 2021

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de trois mois close le 30 septembre 2022

Propreté

et services

associés

au Canada Propreté et

services

associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège social

et éliminations Total













Services récurrents/contractuels 118 160 24 3 ‒ 305 Services ponctuels 14 14 64 ‒ ‒ 92 Projets ‒ ‒ 137 ‒ ‒ 137 Fabrication et distribution de produits ‒ ‒ ‒ 17 ‒ 17 Autres produits 7 ‒ 5 ‒ ‒ 12













Produits de sources externes 139 174 230 20 ‒ 563 Produits intersectoriels 3 ‒ ‒ 4 (7) ‒ Produits 142 174 230 24 (7) 563













Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 13 7 7 ‒ (11) 16 Charge financière nette ‒ 1 ‒ ‒ 2 3 Résultat (perte) d'exploitation 13 8 7 ‒ (9) 19 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 4 4 8 1 1 18 Coûts de transaction, de réorganisation et autres ‒ ‒ ‒ ‒ 1 1 Charge liée aux paiements fondés sur des actions(1) ‒ ‒ ‒ ‒ 2 2 BAIIA ajusté 17 12 15 1 (5) 40













Total des actifs 475 334 360 17 47 1 233 Total des passifs 78 102 227 16 381 804 Addition d'immobilisations corporelles 4 5 12 2 1 24 Addition d'immobilisations incorporelles ‒ 4 ‒ ‒ 1 5 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises ‒ 4 (1) ‒ ‒ 3

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions en rendement et d'unités d'actions de maintien en poste.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Pour les périodes de trois mois et neuf mois closes les 30 septembre 2022 et 2021

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de trois mois close le 30 septembre 2021

Propreté

et services

associés

au Canada Propreté et

services

associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège

social et

éliminations Total













Services récurrents/contractuels 104 77 21 - - 202 Services ponctuels 20 9 46 - - 75 Projets - - 112 - - 112 Fabrication et distribution de produits - - - 11 - 11 Autres produits 8 - - - - 8













Produits de sources externes 132 86 179 11 - 408 Produits intersectoriels - - - 4 (4) - Produits 132 86 179 15 (4) 408













Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 15 5 4 (2) (9) 13 Charge financière nette - 1 1 - 3 5 Résultat (perte) d'exploitation 15 6 5 (2) (6) 18 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 2 6 1 1 13 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents - - - - (1) (1) Coûts de transaction, de réorganisation et autres - - - - 1 1 Charge liée aux paiements fondés sur des actions(1) - - - - 2 2 BAIIA ajusté 18 8 11 (1) (3) 33













Total des actifs(2) 262 323 398 70 32 1 085 Total des passifs(2) 83 91 204 15 301 694 Addition d'immobilisations corporelles 2 1 7 11 1 22 Addition d'immobilisations incorporelles - - 5 1 1 7 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises - - 11 1 - 12

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions en rendement et d'unités d'actions de maintien en poste. (2) Au 31 décembre 2021.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Pour les périodes de trois mois et neuf mois closes les 30 septembre 2022 et 2021

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de neuf mois close le 30 septembre 2022

Propreté

et services associés

au Canada Propreté et

services

associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège

social et

éliminations Total













Services récurrents/contractuels 350 460 66 10 - 886 Services ponctuels 49 41 173 2 - 265 Projets - - 357 - - 357 Fabrication et distribution de produits - - - 48 - 48 Autres produits 21 1 5 1 - 28













Produits de sources externes 420 502 601 61 - 1 584 Produits intersectoriels 8 - 1 13 (22) - Produits 428 502 602 74 (22) 1 584













Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 45 19 4 (2) (26) 40 Charge financière nette - 6 2 - 5 13 Résultat (perte) d'exploitation 45 25 6 (2) (21) 53 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 10 12 23 4 3 52 Coûts de transaction, de réorganisation et autres - - 1 - 1 2 Charge liée aux paiements fondés sur des actions(1) - - - - 5 5 BAIIA ajusté 55 37 30 2 (12) 112













Total des actifs 475 334 360 17 47 1 233 Total des passifs 78 102 227 16 381 804 Addition d'immobilisations corporelles 6 7 17 2 5 37 Addition d'immobilisations incorporelles - 4 10 - 5 19 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises - 4 23 - - 27

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions en rendement et d'unités d'actions de maintien en poste.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information sectorielle

Pour les périodes de trois mois et neuf mois closes les 30 septembre 2022 et 2021

(non audités) (en millions de dollars canadiens)



Période de neuf mois close le 30 septembre 2021

Propreté

et services associés

au Canada Propreté et

services

associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Siège

social et

éliminations Total













Services récurrents/contractuels 298 214 60 - - 572 Services ponctuels 64 27 143 - - 234 Projets - - 291 - - 291 Fabrication et distribution de produits - - - 36 - 36 Autres produits 30 - 1 - - 31













Produits de sources externes 392 241 495 36 - 1 164 Produits intersectoriels - - - 11 (11) - Produits 392 241 495 47 (11) 1 164













Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 49 15 7 (2) (17) 52 Charge financière nette - 3 2 - 12 17 Résultat d'exploitation 49 18 9 (2) (5) 69 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 10 5 18 2 2 37 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents - - - - (13) (13) Coûts de transaction, de réorganisation et autres - - - - 1 1 Charge liée aux paiements fondés sur des actions(1) - - - - 5 5 BAIIA ajusté 59 23 27 - (10) 99













Total des actifs(2) 262 323 398 70 32 1 085 Total des passifs(2) 83 91 204 15 301 694 Addition d'immobilisations corporelles 4 2 19 12 4 41 Addition d'immobilisations incorporelles - - 23 2 2 27 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises - - 31 1 - 32

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions en rendement et d'unités d'actions de maintien en poste. (2) Au 31 décembre 2021.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Acquisition d'entreprise

Pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2022 et 2021

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions)

Date d'acquisition Entreprise acquise Emplacement Information

sectorielle Statut de la

répartition du prix d'achat Acquisition de 2022





21 janvier 2022 Gestion E.C.I. inc. et ses filiales (« Énergère ») Montréal, Québec Services techniques Préliminaire 1er mars 2022 M.T.I. Mechanical Trade Industries Ltd et sa filiale (« MTI ») Markham, Ontario Services techniques Préliminaire 1er septembre 2022 Cascadian Building Maintenance, Ltd. (« Cascadian ») Bellevue, Washington Propreté et services associés aux États-Unis Préliminaire Acquisition de 2021





1er janvier 2021 The BPAC Group, inc., ainsi que ses filiales (« BP ») New York, New York Services techniques Complet 1er septembre 2021 Enginuity, LLC (« Enginuity ») Mechanicsburg, Pennsylvanie Services techniques Complet 15 septembre 2021 Fuller Industries, LLC (« Fuller ») Great Bend, Kansas Services complémentaires Complet 31 décembre 2021 IH Services, inc. ainsi que ses filiales (« IH ») Greenville, Caroline du Sud Propreté et services associés aux États-Unis Préliminaire













GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Information financière trimestrielle supplémentaire

Périodes de trois-mois

(non audités) (en millions de dollars canadiens, sauf le résultat par action)

Périodes de trois mois closes







(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) (1) Septembre 2022 Juin 2022 Mars 2022 Décembre

2021 Produits 563 526 495 433 Résultat d'exploitation 19 17 18 15 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 18 18 16 15 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents ‒ ‒ ‒ ‒ Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 1 ‒ 2 Rémunération fondée sur des actions 2 1 2 2 BAIIA ajusté 40 37 36 34 Bénéfice net de la période 11 10 7 7 Résultat par action







De base 0,45 0,40 0,30 0,30 Dilué 0,44 0,40 0,30 0,29 Périodes de trois mois closes







(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) (1) Septembre 2021 Juin

2021 Mars

2021 Décembre 2020 Produits 408 372 384 365 Résultat d'exploitation 18 24 27 28 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 13 12 12 10 Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents (1) (5) (7) (9) Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 ‒ 1 2 Rémunération fondée sur des actions 2 2 1 1 BAIIA ajusté 33 33 34 32 Bénéfice net de la période 9 14 13 17 Résultat par action







De base 0,41 0,61 0,57 0,75 Dilué 0,40 0,59 0,56 0,73

(1) Les différences entre les trimestres sont principalement les résultats des acquisitions d'entreprises, ainsi que la saisonnalité dans le secteur Services techniques. Le bénéfice net pour les périodes de trois mois closes le 31 décembre 2020, le 31 mars 2021, le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2021 ont été favorablement affecté par la Subvention salariale d'urgence du Canada et frais afférents.

