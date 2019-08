GDI Services aux immeubles inc. annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019

Produits du deuxième trimestre de 312,8 millions de dollars, en hausse de 46,0 millions de dollars ou 17,2 % par rapport au deuxième trimestre de 2018.

BAIIA ajusté 1 du deuxième trimestre de 18,6 millions de dollars, en hausse de 5,1 millions de dollars ou 37,9 % par rapport au deuxième trimestre de 2018. En excluant l'impact favorable de IFRS 16 de 1,9 million de dollars, le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 3,2 millions de dollars ou 24,2 %.

Bénéfice net du deuxième trimestre de 2,1 millions de dollars ou 0,10 $ par action comparativement à 3,4 millions de dollars ou 0,16 $ par action au deuxième trimestre de 2018, une diminution de 38,8 %.

LASALLE, QC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019.

Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019 :

Les produits se sont établis à 312,8 millions de dollars, en hausse de 46,0 millions de dollars, ou 17,2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2018. La croissance interne pour le deuxième trimestre de 2019 a été de 7,0 %, avec le résiduel de la croissance des produits provenant principalement des acquisitions.

Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 18,6 millions de dollars, en hausse de 5,1 millions de dollars, ou 37,9 %, par rapport au deuxième trimestre de 2018. Cette augmentation inclut un impact favorable de 1,9 million de dollars lié à l'application de IFRS 16. En excluant cet impact, le BAIIA ajusté 1 aurait été de 16,7 millions de dollars, ou 24,2 % plus élevé qu'au deuxième trimestre de 2018, alimenté par la forte croissance des secteurs Services techniques et Propreté et services associés aux États‐Unis.

Tel que divulgué précédemment, GDI a complété deux acquisitions dans le secteur Services techniques durant le deuxième trimestre de 2019.

Pour le deuxième trimestre de 2019 et 2018, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Produits 132 613 131 634 80 121 53 292 87 268 69 508 19 520 18 088 312 756 266 786 Croissance interne 0,7% 6,4% 27,8% 2,8% 4,7% 3,6% 3,6% 33,4% 7,0% 6,2% BAIIA ajusté1 8 005 8 297 6 819 3 744 4 739 3 176 1 574 1 132 18 584 13 477 Marge du BAIIA ajusté1 6,0% 6,3% 8,5% 7,0% 5,4% 4,6% 8,1% 6,3% 5,9% 5,1% BAIIA ajusté - Avant IFRS 161 7 615 8 297 6 558 3 744 4 057 3 176 1 373 1 132 16 732 13 477 Marge du BAIIA ajusté - Avant IFRS 161 5,7% 6,3% 8,2% 7,0% 4,6% 4,6% 7,0% 6,3% 5,3% 5,1%

Pour la période de six mois close le 30 juin 2019 :

Les produits se sont établis à 618,1 millions de dollars, une hausse de 99,7 millions de dollars ou 19,3 % par rapport à la période correspondante de 2018. La croissance interne a été de 7,4 %, avec le résiduel de la croissance des produits provenant principalement des acquisitions.

Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 36,5 millions de dollars, en hausse de 11,4 millions de dollars, ou 45,3 %, par rapport à la période correspondante de 2018. Cette augmentation inclut un impact favorable de 3,8 millions de dollars lié à l'application de IFRS 16. En excluant cet impact, le BAIIA ajusté 1 aurait été de 32,7 millions de dollars, ou 30,2 % plus élevé par rapport à la période correspondant de 2018, alimenté par la forte croissance des secteurs Services techniques et Propreté et services associés aux États‐Unis.

Pour les périodes de six mois closes le 30 juin 2019 et 2018, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en milliers de dollars canadiens) Propreté et

services associés

au Canada Propreté et

services associés

aux États-Unis Services

techniques Services

complémentaires Consolidé 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Produits 265 488 264 036 159 143 104 906 167 932 128 089 39 384 32 507 618 070 518 364 Croissance interne 0,5% 6,1% 27,6% (1,1%) 5,5% (2,2%) 11,1% 20,7% 7,4% 3,2% BAIIA ajusté1 17 593 17 032 12 957 6 736 7 875 4 597 2 676 1 869 36 526 25 141 Marge du BAIIA ajusté1 6,6% 6,5% 8,1% 6,4% 4,7% 3,6% 6,8% 5,7% 5,9% 4,9% BAIIA ajusté - Avant IFRS 161 16 865 17 032 12 319 6 736 6 484 4 597 2 267 1 869 32 739 25 141 Marge du BAIIA ajusté - Avant IFRS 161 6,4% 6,5% 7,7% 6,4% 3,9% 3,6% 5,8% 5,7% 5,3% 4,9%

« Nous avons connu un autre très bon deuxième trimestre. Notre secteur Propreté et services associés aux États-Unis a offert un autre trimestre record et performe extrêmement bien. Le secteur Services techniques a également connu un bon trimestre, avec une hausse de 25,6% de son chiffre d'affaires et une augmentation de 27,7% du BAIIA ajusté - avant IFRS 161 par rapport au deuxième trimestre 2018. Notre secteur Propreté et services associés au Canada a généré un BAIIA ajusté - avant IFRS 161 de 7,6 millions de dollars au deuxième trimestre, comparativement à 8,3 millions de dollars pour la période correspondante de 2018. La diminution est principalement liée à nos activités de franchisage Modern puisque nous investissons dans le développement de notre modèle de franchisage territoriale, nous avons encourus d'autres dépenses non récurrentes au cours du trimestre et notre marge d'exploitation a diminué suite au changement dans le mixte de produits et aux coûts d'exploitation plus élevés. Enfin, les services complémentaires ont enregistré un bon deuxième trimestre, en ligne avec les attentes, avec une augmentation de 7,0% de la marge de BAIIA ajusté - avant IFRS 161, contre 6,3% au deuxième trimestre 2018», a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI.

« Les perspectives de GDI pour le reste de 2019 demeurent positives, et nous travaillons à la croissance de nos activités, tant de manière organique que par le biais d'acquisitions, tout en gérant nos coûts. Durant la première moitié de 2019, nous avons généré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 39,1 millions de dollars, une augmentation de 35,2 millions de dollars comparativement à la période correspondant de 2018. Alors que nous avons investi à ce jour 22,1 millions de dollars dans les acquisitions de 2019, notre dette est demeurée relativement stable lorsque l'on exclue l'impact de IFRS 16. Nous sommes confortables avec nos ratios d'endettement, et nous sommes bien positionnés pour continuer à exécuter notre plan d'affaires et à tirer parti des opportunités de croissance stratégiques à mesure qu'elles se présentent. », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène et à la propreté, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique et électrique et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Conférence téléphonique à l'intention des analystes : 9 août 2019 à 9 h 00 (heure normale de l'Est)



Les investisseurs et les représentants des médias sont invités à assister à la conférence à titre d'auditeurs seulement.





Afin d'assister à la conférence, veuillez composer le numéro de téléphone ci-dessous et entrer le code d'accès indiqué cinq minutes avant l'heure de début de la conférence :





Canada et États-Unis : 1-888-227-5884





Code d'accès : 21927718





Un enregistrement de la conférence pourra par la suite être écouté jusqu'au 16 août 2019, en composant le numéro de téléphone et le code d'accès suivants :





Canada et États-Unis (anglais) : 1-800-633-8625





Canada et États-Unis (français) : 1-800-997-6910





Code d'accès : 21927718

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 30 juin 2019 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.







1) Les termes BAIIA ajusté, marge du BAIIA ajusté, BAIIA ajusté - Avant IFRS 16 et marge du BAIIA ajusté - Avant IFRS 16 n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se définit comme étant le bénéfice d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, la dépréciation du goodwill, les coûts de transaction, de réorganisation et autres, la charge pour le régime de droits à la plus-value du capital et la dépense pour les paiements à base d'actions. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les produits. Le BAIIA ajusté - Avant IFRS 16 se définit comme étant BAIIA ajusté sans application de IFRS 16, afin de la rendre comparable aux résultats de l'exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté - Avant IFRS 16 est calculée en divisant le BAIIA ajusté - Avant IFRS 16 par les revenus. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation et résultats financiers » du rapport de gestion.

