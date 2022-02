LASALLE, QC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - GDI Services aux Immeubles inc. (TSX:GDI) (la « Société » ou « GDI ») est heureuse d'annoncer que sa filiale Ainsworth inc. (« Ainsworth ») a complété l'acquisition de Gestion E.C.I. inc. et de ses sociétés affiliées (« Énergère ») en date du 21 janvier 2022, et que suivant cette acquisition, Ainsworth a lancé une nouvelle unité d'affaires nommée Ainsworth Solutions énergétiques et technologiques.

Fondée en 1997, Énergère est un chef de file des services énergétiques dans la province de Québec qui offre des solutions novatrices pour augmenter l'efficacité énergétique, réduire les dépenses d'exploitation et d'entretien et diminuer l'empreinte carbone des bâtiments. Énergère offre des services-conseils en matière d'efficacité énergétique, des projets clés en main de conception-construction avec ou sans garanties de performance énergétique ainsi que des technologies d'éclairage de rue et de gestion des infrastructures économes en énergie aux villes et aux municipalités par l'intermédiaire de sa division villes intelligentes. Énergère a réalisé avec succès plus de 600 projets d'efficacité énergétique dans les marchés institutionnels, municipaux, commerciaux et industriels au Québec. Énergère embauche près de 100 personnes, dont principalement des ingénieurs, des concepteurs de systèmes de bâtiment, des chargés de projet et des analystes en énergie.

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Énergère», a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Nous considérons la gestion de l'énergie et les technologies liées à l'énergie comme étant des éléments clés à long terme dans l'évolution du secteur immobilier. Au fil des années, Énergère est devenue le chef de file de l'ingénierie énergétique et du services-conseils en énergie au Québec et nous croyons que ses capacités d'ingénierie peuvent être maximisées sur l'ensemble du territoire géographique couvert par Ainsworth. Dans les faits, Énergère a déjà soutenu Ainsworth pour l'obtention de travaux liés à l'énergie dans d'autres régions du Canada. »

« Je suis heureux d'annoncer qu'à la suite de l'acquisition d'Énergère, nous avons procédé au lancement d'une nouvelle unité d'affaires, Ainsworth Solutions énergétiques et technologiques dans le but de regrouper l'ensemble des technologies de nouvelle génération d'Ainsworth sous un même un leadership et une même orientation stratégique. Ainsworth Solutions énergétiques et technologiques permet à nos clients de bénéficier du Master Systems Integrator qui offre la possibilité d'intégrer et de gérer plusieurs systèmes de bâtiment tels que le contrôle de l'automatisation des bâtiments, la sécurité, la localisation des actifs en temps réel et les systèmes d'appel infirmier sur une plate-forme commune en combinant le tout avec ses activités de services énergétiques au Canada et aux États-Unis lesquels reposent notamment sur l'expérience et les capacités d'ingénierie d'Énergère. »

« Ainsworth Solutions énergétiques et technologiques aidera GDI à supporter ses clients pour qu'ils surmontent les nouveaux défis reliés aux changements climatiques et au réchauffement planétaire. Nous constatons un besoin croissant de la part de nos clients pour des services et des technologies qui leur permettent d'obtenir des données et des analyses en temps réel, pour optimiser l'infrastructure de leurs installations, pour améliorer l'expérience de leurs occupants tout en réduisant leur consommation d'énergie, leurs émissions de gaz à effet de serre et en améliorant leur profil ESG global. Nous avons lancé Ainsworth Solutions énergétiques et technologiques afin de répondre aux besoins de ces clients », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés au service de nettoyage de bâtiments, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent être relatives aux perspectives futures ou aux événements, activités, exploitations, rendements financiers, conditions financières ou résultats anticipés par GDI qui, dans certains cas, peuvent être introduites par l'emploi de termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continu », « prévoir », « confiant », « assurer » ou autres expressions semblables à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. En particulier, les énoncés relatifs aux résultats d'exploitation et aux performances économiques futurs de GDI et d'Ainsworth, à leurs objectifs et stratégies et aux bénéfices anticipés de l'acquisition d'Énergère constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris la croissance prévue, les résultats d'exploitation, la performance ainsi que les perspectives et occasions d'affaires que GDI jugent raisonnables en date des présentes. Bien que la direction considère ces hypothèses raisonnables, elles pourraient s'avérer inexactes. GDI est incapable de prédire avec certitude les conséquences que pourraient avoir les incertitudes économiques actuelles sur les résultats futurs. Les informations fournies dans ces énoncés sont également assujetties à certains risques, incertitudes et suppositions qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux actuellement prévus, notamment le risque que l'entreprise existante et l'entreprise acquise ne soient pas intégrées avec succès, le risque que les économies et les synergies attendues de l'acquisition ne soient pas entièrement réalisées ou prennent plus de temps que prévu à réaliser, les perturbations résultant de l'acquisition rendant plus difficile le maintien des relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs et les conséquences de la conjoncture économique générale. Par conséquent, les événements et les résultats futurs pourraient être très différents de ceux actuellement prévus par la direction. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs ni se fier à ces informations à toute autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, la société n'est pas tenue et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations, à quelque moment que ce soit, sauf si la loi l'exige.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Renseignements: Investisseurs, analystes et médias, David Hinchey, Vice-président exécutif, Développement corporatif, Téléphone : 514 368-8690 poste 282