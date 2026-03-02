LASALLE, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a le plaisir d'annoncer la réalisation du plan d'arrangement, annoncé précédemment en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, aux termes duquel une entité (l'« Acheteur ») liée à Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill ») et à Gestion Claude Bigras inc. (« GCB » et, ensemble avec Birch Hill, les « Actionnaires procédant à un roulement ») a acquis la totalité des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de la Société (les « Actions à droit de vote subalterne ») autres que celles détenues en propriété véritable par Birch Hill pour 36,60 $ CA par Action à droit de vote subalterne en espèces (l'« Arrangement »).

Dans le cadre de l'Arrangement, des membres du même groupe que Birch Hill et GCB, une entité contrôlée par Claude Bigras, président et chef de la direction de la Société, ont procédé au roulement de l'ensemble des Actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple de la Société dont ils sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, en contrepartie d'actions d'une entité du même groupe que l'Acheteur. En conséquence de l'Arrangement, la Société est devenue une filiale en propriété exclusive de l'Acheteur.

« Je tiens à remercier sincèrement nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien indéfectibles envers la Société et son équipe de direction au fil des ans. Leur appui a été déterminant dans le développement et le succès de l'entreprise. Nous abordons la nouvelle étape de notre histoire avec reconnaissance et responsabilité. » a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI.

« Aussi, il est important pour nous de réitérer notre volonté claire de préserver l'ancrage québécois de l'entreprise. Par conséquent, nous sommes engagés à maintenir le siège social, les postes de la haute direction ainsi que des opérations importantes au Québec, assurant ainsi la continuité et la stabilité de notre organisation. »

En conséquence de la réalisation de l'Arrangement, il est prévu que les Actions à droit de vote subalterne seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le ou vers le 3 mars 2026. La Société a l'intention de déposer une demande de révocation de son état d'émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes dans l'ensemble des territoires canadiens.

De plus amples détails sur l'Arrangement, y compris en ce qui concerne le paiement des Actions à droit de vote subalterne, sont fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations de GDI datée du 22 janvier 2026 et envoyée par la poste aux anciens actionnaires de GDI dans le cadre de l'Arrangement. Une copie de ce document peut être consultée sous le profil de GDI sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

DIVULGATION SELON LE SYSTÈME D'ALERTE

Conformément aux exigences du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, Birch Hill et M. Bigras déposeront des déclarations selon le système d'alerte modifiées concernant leur participation à l'Arrangement en tant qu'Actionnaires procédant à un roulement, conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières. Un exemplaire de chacune des déclarations selon le système d'alerte modifiées sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes et sera disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements et des copies des déclarations selon le système d'alerte de Birch Hill et de M. Bigras, veuillez communiquer avec Christian Marcoux, premier vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire de la Société, par téléphone au 514 368-1504, ou par courriel à l'adresse [email protected].

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file des services intégrés aux installations commerciales qui offre une gamme de services au Canada et aux États-Unis aux propriétaires et aux gestionnaires d'une variété de types d'installations, y compris des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et des lieux d'événements, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et d'autres installations de transport. Les capacités de GDI en matière de services aux immeubles commerciaux comprennent l'entretien ménager et l'entretien des bâtiments, les services-conseils en énergie et l'optimisation des systèmes, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes CVC-R, mécaniques, électriques et d'automatisation des bâtiments, ainsi que d'autres services complémentaires tels que la fabrication de produits d'entretien. De plus amples renseignements sur GDI sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué pourraient constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des énoncés concernant la radiation des Actions à droit de vote subalterne de la cote de la TSX et le fait, pour GDI, de cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. L'information prospective peut se rapporter à des attentes, à des intentions, à des prévisions ou à d'autres descriptions ayant trait à des événements à venir et, dans certains cas, cette information prospective peut être identifiée par l'emploi de termes et d'expressions comme « pouvoir »; « devoir »; « s'attendre à »; « planifier »; « anticiper »; « croire »; « avoir l'intention »; « estimer »; « prédire »; « potentiel »; « continuer »; « prévoir »; « s'assurer » ou d'autres termes et expressions semblables, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel, concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont dispose GDI à l'heure actuelle, il est possible qu'elles se révèlent inexactes. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (y compris ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 22 janvier 2026) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que GDI prévoit actuellement. Les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : GDI, Investisseurs, analystes, David Hinchey, Vice-président exécutif, développement corporatif, Téléphone : 514 937-1851, Courriel : [email protected]; Médias, Christian Marcoux, Premier vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire, Téléphone : 514 245-0080, Courriel : [email protected]