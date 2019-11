GCL System Integration et Powin Energy annoncent une coentreprise fournisseur de solutions de stockage d'énergie

Le président de GCL SI, Eric Luo, l'explique : « GCL SI a fourni plus de 18 GW d'énergie solaire à l'échelle mondiale, et ce, depuis 2015. Nous sommes heureux de voir que les déploiements d'énergies renouvelables ont pris un grand essor, mais nous voyons aussi les défis que pose l'intermittence dans l'exploitation des réseaux. Powin est un concepteur et développeur mondial de solutions de stockage d'énergie établi aux États-Unis; la société a réalisé des projets de plus de 200 MWh et détient un pipeline mondial de plus de 6 GWh; nous sommes fiers de nous associer à elle; la nouvelle coentreprise G-Powin entend collaborer sur des solutions de stockage d'énergie à l'avant du compteur, solutions à l'appui du réseau, afin de mieux intégrer et augmenter la capacité; et nous espérons pouvoir intégrer une expertise équivalente pour créer une valeur encore plus grande pour les clients. »

Le nouveau produit G-Powin Solution, lancé lors du salon ALL-Energy tenu le mois dernier à Melbourne, contient des bâtis de batteries CC, un système de gestion de batterie (SGB), une conteneurisation, un système de collecte/protection CC, une intégration PCS et un système de gestion de l'environnement (EMS). Le système de batterie modulaire « Powin Stack », tout comme le système breveté bp-OSTM de Powin Energy, le système de gestion de batterie le plus avancé, a été conçu depuis la cellule jusqu'au conteneur multiple pour maximiser l'énergie pour les applications à l'avant et à l'arrière du compteur. « À la différence de la plupart des solutions de stockage d'énergie de nos concurrents, notre plateforme exclusive SGB et EMS, nos modules de batteries et nos bâtis de batteries ont été développés dans l'optique exclusive du marché et des applications du stockage d'énergie plutôt que dans le souci d'une réadaptation en fonction de la conception des véhicules électriques », a déclaré Danny Lu, vice-président directeur chez Powin.

Selon IHS Markit, la région Asie-Pacifique verra ajouter plus de 21 GW en systèmes de stockage d'énergie raccordés au réseau, dont 68 % seront implantés dans des sites de production, de transport et de distribution.

« Le réseau australien continue d'être confronté à la volatilité, le strict contrôle de la production freinant les bénéfices des propriétaires de systèmes. Avec la solution BESS G-Powin, nous pensons que le moment est venu d'entrer sur le marché australien pour résoudre ce problème de volatilité », a expliqué Hui Wu, vice-président chapeautant la solution de stockage d'énergie GCL-SI.

« Dans le même temps, cette coentreprise nous met en bonne position pour renforcer l'alimentation en électricité dans les régions limitrophes. Par exemple, le Vietnam souhaite renforcer son réseau en intégrant plus d'énergies renouvelables et cet objectif nécessitera des solutions de stockage plus efficaces. De la même manière, en Corée du Sud, les batteries au lithium-ion phosphate des systèmes G-Powin offrent une alternative plus stable et plus sûre aux batteries conventionnelles au nickel-manganèse-Cobalt. Avec le système de gestion des batteries de Powin, un système breveté, nous avons une grande confiance en notre capacité de fournir un produit sûr, à prix compétitif, pour répondre aux besoins de chaque client dans toutes les parties de la région. »

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (Bourse de Shenzhen : 002506) (GCLSI) fait partie du groupe GCL, un conglomérat mondial du secteur de l'énergie, la plus grande société énergétique non étatisée de Chine, spécialisée dans les énergies nouvelles, les énergies propres et les services connexes. En tant que société, GCLSI exerce ses activités dans le monde entier et possède des bases de production constituées de cinq modules en Chine continentale et une au Vietnam, ayant une capacité de production de 6 GW, ainsi qu'une capacité de batterie à haut rendement de 2 GW additionnels, ce qui fait d'elle un fabricant de modules de classe mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.gclsi.com/.

À propos de Powin Energy

Powin Energy a innové en mettant au point un système de stockage d'énergie par batterie, économique, sûr et extensible, un système spécialement conçu pour répondre aux besoins des applications à grande échelle, commerciales, industrielles et micro-réseaux. Le système BESS de Powin (système de stockage d'énergie par batterie) présente également une architecture modulaire et un processus d'installation réduit, ce qui permet une mise à l'échelle efficace allant d'un simple MWh à une échelle de GWh. Derrière nos produits, leaders sur le marché, se trouve une équipe d'experts issus du secteur de l'énergie et cumulant une expertise en gestion de la chaîne logistique, et ce, depuis près de trente ans, ainsi que des compétences poussées dans le développement de logiciels de gestion de batteries. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.powinenergy.com/.

Lectures/renseignements complémentaires : https://www.smartenergy.org.au/news/media-release-gcl-and-powin-energy-announce-launch-energy-storage-solution-ess

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030091/GCL_System_Powin_Energy_joint_venture.jpg

SOURCE GCL-SI

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Echo Zhang, +86-512-6853-2912, zhangning_nj@gclsi.com, https://www.gclsi.com

Related Links

https://www.gclsi.com