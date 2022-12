Ce lancement témoigne de la diversification de l'offre dans le segment des produits de cannabis comestibles au Canada

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON, QC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Gayonica Inc., spécialistes en développement de produits de cannabis innovants et en extraction de cannabinoïdes fait son entrée dans les marchés canadiens, a annoncé le lancement de sa première gamme de produits comestibles. Des bouchées de fruits enrichies de cannabinoïdes seront commercialisées sous deux marques distinctes. Les produits de la marque Blee seront exclusivement disponibles au Québec dès le 15 décembre, tandis que ceux de la marque Jublee arriveront en Ontario en février 2023. La distribution dans le reste du Canada est prévue au cours de l'année 2023.

« Ces lancements témoignent de l'émergence de Gayonica en tant que société innovante qui intègre l'univers du cannabis comestible. Chaque ingrédient est soigneusement sélectionné pour jouer un rôle bien spécifique dans nos matrices alimentaires. » (Alexandre Poulin, Vice-président à l'Innovation)

Ces produits orientés vers des effets spécifiques sont nommés par les deux ingrédients vedettes qui signent chacune de leurs identités.

Pour plus d'informations au sujet de Gayonica et de ses marques, veuillez visiter notre site web au www.gayonica.ca.

À propos de Gayonica inc.

Gayonica rassemble des expertises de pointe en formulation de produits à base de cannabis, ainsi qu'un savoir sur leurs utilisations, purifications, ségrégations et analyses. Notre équipe d'innovateurs se spécialise dans la formulation de produits à effets spécifiques, produisant des extraits de haute qualité. Notre approche axée sur la science nous permet de vous proposer des extraits et produits de cannabis innovants et éprouvés. La base d'un partenariat qui nous permettra de grandir ensemble, naturellement.

Renseignements: Contact presse : Alexandre Poulin, Vice-président à l'Innovation, 514-817-6527, [email protected]