Gaspésie - MRC La Matapédia -Fermeture du pont enjambant le ruisseau Petite-Sud

CAPLAN, QC, le 4 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture du pont H111-011, appelé affluent du ruisseau Petite-Sud, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Matapédia, plus précisément dans le secteur de Charle's Valley.

Les coordonnées de ce pont sont les suivantes :

Latitude : 48° 38' 08''

Longitude : 66° 03' 38''

Voir carte jointe

Carte de la fermeture du pont enjambant le ruisseau Petite-Sud (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Une inspection et une évaluation de la capacité portante du pont, réalisées par le Ministère, démontrent qu'il présente un danger pour la population. De l'affichage a été installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer sa fermeture. Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur.

Un pont fermé signifie que toute circulation y est interdite pour tous types de véhicules ainsi qu'à pied. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour obtenir plus d'informations

Les responsables du Ministère sont disponibles pour vous renseigner et répondre à vos questions du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux coordonnées suivantes :

Caplan :

Tél. : 418 388-2125, poste 708252

Au bureau, sur rendez-vous seulement :

Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs

195, boulevard Perron Est, Caplan (Québec) G0C 1H0

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

twitter.com/mrnfqc



facebook.com/RessourcesNaturellesForets



linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets



youtube.com/RessourcesNaturellesForets



instagram.com/mrnfqc

Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts