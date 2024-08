Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques

CAPLAN, QC, le 5 août 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population qu'il est maintenant temps de soumettre une demande de permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Il rappelle par ailleurs qu'il est obligatoire de détenir un tel permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques.

Les utilisateurs et utilisatrices de bois de chauffage qui détiendront ce permis en 2024 pourront récolter un maximum de 22,5 m³ apparents de bois, à 1,75 $ plus taxes le mètre cube apparent, pour les essences identifiées (ce taux peut être mis à jour en tout temps). La période de récolte de bois de chauffage pour 2024 est du 22 août au 3 novembre inclusivement.

Demande de permis en ligne

Pour une première demande de permis, consulter la section Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du site Web du Ministère en se rendant au https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/permis-autorisations/recolte-bois-chauffage-domestique, section Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Pour les personnes qui détenaient un permis en 2023, l'information est disponible en ligne et est également acheminée par la poste. Pour faciliter le traitement des demandes, envoyer son formulaire et son paiement par la poste à l'unité de gestion de son secteur :

Caplan :

Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs

195, boulevard Perron Est

Caplan (Québec) G0C 1H0

Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts :

Unité de gestion de la Gaspésie

21, rue des Lilas, local 1.10

Gaspé (Québec) G4X 2L9

Les bureaux régionaux du Ministère sont par ailleurs ouverts sur rendez-vous pour recevoir les demandes de permis de la population. Il suffit de communiquer avec l'unité de gestion visée aux coordonnées indiquées plus haut avant de se présenter sur place.

Pour plus de renseignements

Les responsables du Ministère sont disponibles pour renseigner la population, répondre aux questions et aider à compléter les demandes de permis du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418 388-2125, poste 708291, pour Caplan; ou encore par courriel au [email protected] et par téléphone au 418 360-8371, poste 702691, pour Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts.

Rappelons que la récolte de bois de chauffage est limitée aux arbres non propices à la production de bois d'œuvre dans les secteurs désignés. Comme toutes les autres interventions en forêt, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection de l'ensemble des ressources forestières.

