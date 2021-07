Gardez vos distances, c'est plus sûr - Congé civique

Compte tenu de l'augmentation du nombre de comportements imprudents qu'elle observe sur ses sites à l'échelle de la province, OPG adopte une approche plus audacieuse en matière de communications sur la sécurité publique, en ciblant un public plus jeune en quête d'aventures et de sensations fortes à l'aide de ce message simple, mais puissant : n'agissez pas de façon ridicule, ou vous risquez de vous noyer. Ce message, livré à l'aide d'une chanson accrocheuse et d'images percutantes, raconte une histoire qui prend une tournure dramatique et tragique.

Profitez du congé de la fête du Canada, mais n'oubliez pas de rester à l'écart et de garder vos distances, c'est plus sûr. Pour obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l'eau, veuillez consulter le site : www.opg.com/watersafety.

Faits en bref

OPG exploite 66 centrales hydroélectriques et 241 barrages sur 24 rivières en Ontario .

. Nous vous demandons de respecter l'ensemble des panneaux d'avertissement, bouées, barrages flottants et barrières aux abords des installations hydroélectriques d'OPG.

Cet été, les niveaux d'eau ont été irréguliers, en raison des périodes de sécheresse suivies de périodes de précipitations prolongées dans toute la province.

Citation

« Nous savons que l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 signifie le retour à des activités estivales plus traditionnelles, et c'est une excellente nouvelle, a déclaré Nicolle Butcher, vice-présidente principale, Production d'énergie renouvelable à OPG. Malgré cela, il est essentiel de garder en tête que les voies navigables aux abords des installations d'OPG ne sont pas des lieux récréatifs sûrs. Les niveaux d'eau à proximité de nos centrales hydroélectriques peuvent changer rapidement et sans avertissement, ce qui crée de forts courants de fond, des turbulences et de puissantes montées soudaines des eaux. Lorsque vous profiterez du long week-end, n'oubliez pas de rester à l'écart et à distance, c'est plus sûr. »

À propos d'OPG

En tant que leader mondial de la lutte contre les changements climatiques et producteur d'électricité le plus diversifié de la province, OPG et sa famille d'entreprises contribuent à montrer la voie vers une économie à faibles émissions de carbone.

