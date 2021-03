« Chez Brandt, les relations sont très importantes au sein de notre équipe, et nous n'étions pas prêts à renoncer à célébrer les Fêtes ensemble; nous devions simplement trouver une autre façon de le faire , a affirmé le PDG de Brandt, Shaun Semple. Nous avons profité d'un merveilleux rassemblement de cinq jours en compagnie de membres de l'équipe de partout au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, et au cours des mois qui ont suivi, nous avons été ravis de collaborer avec des organismes de bienfaisance extraordinaires! »

Le thème de la dernière journée était « La gratitude », et l'activité quotidienne proposait aux employés le choix parmi plusieurs organismes de bienfaisance qui seraient soutenus grâce à un fonds philanthropique de Noël de 250 000 $, dont 200 000 $ étaient réservés à des organismes canadiens et 50 000 $ à des organismes américains. Ces fonds ont été attribués dans le cadre du programme Un milliard de mercis de l'entreprise.

Brandt a lancé son programme Un milliard de mercis en 2011 pour exprimer sa gratitude de façon tangible aux personnes responsables de son succès, c'est-à-dire les clients, les employés et les collectivités dans lesquelles ils vivent et travaillent. Les dons communautaires et les commandites du programme totalisent actuellement plus de 13 millions de dollars et sont offerts à l'appui d'organismes qui ont une incidence positive sur la vie des clients et des employés de Brandt.

Dans les mois qui ont suivi l'événement, l'équipe canadienne de Brandt a travaillé en étroite collaboration avec cinq organismes de bienfaisance nationaux pour déterminer l'utilisation la plus efficace des fonds désignés. Voici les bénéficiaires canadiens :

Société canadienne du cancer........................ 112 000 $

Wounded Warriors Canada.............................. 36 000 $

Société canadienne de la sclérose en plaques... 25 000 $

Croix-Rouge canadienne (fonds d'aide pour la COVID-19).....17 000 $

Jeunes entreprises Canada .............................. 10 000 $

Bénéficiaires de dons :

Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national qui appuie les Canadiens atteints de tous les types cancers dans les collectivités du pays. La SCC finance des travaux de recherche novateurs, fournit un système de soutien à toutes les personnes touchées par le cancer et élabore des politiques de santé pour prévenir le cancer et soutenir les personnes qui vivent avec la maladie.

« Le cancer touche la vie de tout le monde à un moment donné, directement ou indirectement. Ce don reflète et honore les histoires personnelles de tant de nos employés et de leurs familles. » - Don Switzer, chef d'exploitation, Brandt Tractor Ltd.

« Comme on prévoit que près d'un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie, il est clair que le cancer nous touche tous. Grâce aux généreuses contributions du groupe d'entreprises Brandt, nous sommes en mesure de continuer à financer des recherches novatrices et un système de soutien national qui font une réelle différence pour les personnes touchées par le cancer. Ensemble, nous sommes une force pour la vie face au cancer et faisons un pas de plus vers la création d'un monde où aucun Canadien ne craint le cancer. » - Susanna Tyson, directrice, Partenariats d'entreprise, Société canadienne du cancer

Wounded Warriors Canada

Wounded Warriors Canada est un fournisseur national de services de santé mentale qui fait appel à des pratiques cliniques exemplaires et des soins fondés sur des données probantes pour créer un environnement de compassion, de résilience et d'espoir pour les vétérans et les premiers intervenants canadiens ainsi que leurs familles.

« Nous sommes très conscients de la dette de gratitude que nous avons envers les anciens combattants et les premiers répondants de notre pays. Aucun montant en dollars ne pourrait les récompenser adéquatement pour leur service, mais nous souhaitons faire ce que nous pouvons pour aider ceux aux prises avec des blessures de stress opérationnel à la suite de leur service. »

- Kenneth M. Bolton Cplc CD, conseiller en service, Brandt Tractor Ltd., section de Regina (Forces armées canadiennes, retraité)

« Merci de l'appui du groupe d'entreprises Brandt et de ses employés. Ce n'est que grâce au soutien d'entreprises comme la vôtre que nous sommes en mesure d'offrir l'aide dont ont grandement besoin nos vétérans, nos premiers répondants et leurs familles. » - Steven Topham, directeur national des partenariats, Wounded Warriors Canada

Société canadienne de la sclérose en plaques

La Société canadienne de la sclérose en plaques est un organisme fondé par des bénévoles et continuellement alimenté par l'initiative et le dévouement de milliers de bénévoles partout au pays.

« Le Canada continue d'avoir l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde, plus de 77 000 personnes étant atteintes de la maladie. Cela touche profondément non seulement ceux qui reçoivent un diagnostic, mais aussi leur famille, leurs amis et leur collectivité. La famille Brandt souhaite contribuer à la découverte d'un remède et d'un traitement efficace pour cette maladie débilitante. » - Shaun Semple, PDG, Groupe d'entreprises Brandt

« La Société de la sclérose en plaques est extrêmement reconnaissante de la contribution exceptionnelle du groupe d'entreprises Brandt. La crise sanitaire actuelle a touché tous les Canadiens, et pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, c'est une autre incertitude qui s'ajoute à une maladie déjà difficile. Merci aux employés du groupe d'entreprises Brandt d'un océan à l'autre, qui soutiennent les dizaines de milliers de Canadiens atteints de sclérose en plaques grâce à ce don. » - Tim Dunlop, directeur, Engagement des entreprises, Société canadienne de la sclérose en plaques

Croix-Rouge canadienne

La Société canadienne de la Croix-Rouge est un organisme humanitaire de bienfaisance canadien et l'une des 190 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'organisme reçoit des dons à la fois privés et de ministères canadiens.

« La COVID-19 est une réalité qui touche tous les Canadiens, tous les jours. Le moment est venu de participer à la lutte contre cet ennemi insidieux, et nous appuyons la Croix-Rouge dans son engagement à assurer une protection efficace pour tous les Canadiens! » - Chris Semple, président, Produits fabriqués, Groupe d'entreprises Brandt

« Cet important don permettra à la Croix-Rouge canadienne d'intervenir pendant la pandémie de COVID-19 en aidant des personnes, des familles et des collectivités partout au Canada. Nous sommes reconnaissants de l'appui de Brandt, et nous continuons de nous adapter aux nouveaux besoins pour aider les personnes les plus vulnérables du pays à mesure que la crise évolue. »

- Luc Mullinder, vice-président de la Croix-Rouge canadienne en Saskatchewan

Jeunes entreprises Canada

Depuis 1955, JA Canada inspire les jeunes et les prépare à réussir en leur offrant des occasions d'acquérir des compétences dans les domaines de la littératie financière, de l'entrepreneuriat et de la préparation au travail grâce à des programmes motivants et au soutien de bénévoles dévoués.

« Brandt est une entreprise bâtie à 100 % sur un engagement indéfectible envers l'esprit d'entrepreneuriat, et nous souhaitons contribuer à inspirer la prochaine génération de rêveurs à se lancer et à réaliser de grandes choses. Jeunes entreprises Canada fait un travail formidable pour aider les jeunes Canadiens à entreprendre ce parcours. » - Gavin Semple, président, Groupe d'entreprises Brandt

« Nous sommes très reconnaissants à Brandt pour son soutien. Grâce à sa générosité, un plus grand nombre d'étudiants partout au pays auront accès à des versions numériques des programmes de littératie financière, de préparation au travail et d'entrepreneuriat de JA. Les programmes numériques sont accessibles en classe ou à distance sur jacampus.org et permettent aux élèves d'acquérir les compétences qui sont si importantes pour leur réussite future. » - Karen Gallant, vice-présidente, Programmes et services de la charte, JA Canada

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, au Canada, comprend Brandt Agricultural Products, Brandt Engineered Products, Brandt Equipment Solutions, Brandt Road Rail, Brandt Positioning Technology, Brandt Truck Rigging & Trailers, Brandt Finance, Brandt Developments Ltd. ainsi que Brandt Tractor Ltd., le plus grand concessionnaire privé d'équipement de construction et d'exploitation forestière John Deere au monde. Brandt compte plus de 100 emplacements au Canada et aux États-Unis, plus de 3 200 employés et une clientèle internationale croissante dans les secteurs de la construction, de la foresterie, de l'agriculture, des chemins de fer, des mines, de l'acier et de l'énergie, à qui elle offre des produits personnalisés uniques. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées au Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

