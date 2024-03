KING CITY, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Les services météorologiques, comme les prévisions météorologiques et environnementales, sont plus importants que jamais pour se préparer et réagir aux phénomènes météorologiques de plus en plus destructeurs causés par les changements climatiques. Des services météorologiques robustes et modernes sont essentiels pour protéger la santé, la sécurité et les biens des Canadiens. C'est pourquoi, depuis 2016, le Canada a investi 180,4 millions de dollars pour installer 32 radars météorologiques de pointe et un radar de formation dans l'ensemble du Canada.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a offert aux représentants des médias une visite guidée du nouveau radar météorologique de King City, en Ontario, pour souligner l'achèvement de ce projet de huit ans. Ce réseau durable à la fine pointe de la technologie accroît la capacité du ministère de surveiller les phénomènes météorologiques violents, comme les tornades et les ouragans, sur une plus grande distance et de diffuser plus tôt des avertissements de temps violent. Nos météorologues se servent principalement des radars météorologiques pour produire des avertissements de temps violent précis, en temps opportun. Grâce aux nouveaux radars, la superficie couverte est passée d'un peu plus d'un million de kilomètres carrés à plus de quatre millions de kilomètres carrés - désormais, 99 p. 100 des Canadiens vivent à moins de 330 kilomètres d'un radar canadien.

L'installation de ces radars constitue un progrès important dans la technologie de prévision météorologique. Par exemple, la station de King City, en Ontario, améliorera la capacité des prévisionnistes de prévoir les phénomènes météorologiques violents dans la région du Grand Toronto, le centre urbain le plus peuplé au Canada. Ces radars permettent d'augmenter la fréquence des données, et donc de diffuser des mises à jour toutes les six minutes au lieu du cycle de mise à jour précédent de dix minutes. Les données météorologiques de ces nouveaux radars seront utilisées dans pratiquement tous les secteurs de l'économie, y compris la construction, les sciences de la santé, la gestion environnementale, l'agriculture et les transports.

L'achèvement du projet de modernisation des radars s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, qui établit une vision commune visant à transformer la manière dont les gouvernements et les Canadiens travaillent ensemble pour réduire les risques en prenant des mesures avant qu'une catastrophe ne se produise. En prenant des mesures hâtives pour nous préparer et nous adapter aux changements climatiques, nous pouvons bâtir des communautés et des économies capables de prospérer pour les générations à venir.

« Dans le contexte des changements climatiques, il est essentiel que nos météorologues disposent de la technologie dont ils ont besoin pour diffuser dans les meilleurs délais des prévisions météorologiques les plus exactes possibles. Ce réseau moderne et fiable de radars météorologiques donnera plus de temps aux Canadiennes et aux Canadiens pour prendre les mesures adéquates afin de se protéger et de protéger leur famille et leurs biens contre les effets des phénomènes météorologiques violents.

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Un système de prévisions météorologiques moderne et fiable est indispensable afin de soutenir la population croissante de notre pays. Non seulement des projets comme celui-ci renforcent notre infrastructure de prévision météorologique et permettent aux Canadiennes et aux Canadiens d'être mieux préparés aux phénomènes météorologiques, mais ils créent également de bons emplois dans tout le pays. Le gouvernement du Canada a mené à bien ce projet en travaillant de manière ouverte, équitable et transparente, ce qui illustre les avantages de notre processus d'approvisionnement et représente la meilleure valeur pour l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Devant l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques violents et des conditions climatiques extrêmes, les Canadiennes et les Canadiens subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Des services météorologiques précis et opportuns sont plus importants que jamais pour nos efforts de préparation et d'adaptation. Investir dans des radars résistants et modernes n'est pas seulement une nécessité; c'est la pierre angulaire qui nous permettra d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous avons tous été témoins des conditions météorologiques violentes, imprévisibles et extrêmes de plus en plus fréquentes et destructrices qui frappent nos collectivités en raison des changements climatiques. Le fait d'avoir une station météorologique de pointe ici même à King City rassurera les personnes qui s'intéressent à la météo dans la région du Grand Toronto, sans compter que ces nouvelles stations aideront à assurer la sécurité des Canadiens d'un océan à l'autre. »

- Leah Taylor Roy, députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill

« Notre organisme Un Canada résistant au climat félicite le gouvernement fédéral d'avoir investi dans cette mesure concrète qui appuie la Stratégie nationale d'adaptation. À l'approche d'une nouvelle année record de catastrophes climatiques, il est essentiel de disposer d'un meilleur système d'alerte pour savoir quand et où ces phénomènes se produiront afin de bâtir des collectivités résilientes au climat. En 2023, un nombre sans précédent de personnes, de ménages et de communautés ont été déplacés et se sont heurtés à des obstacles qui les ont empêchés de reprendre leur vie normale, notamment de retourner à la maison, en plus de subir des conséquences durables sur leurs finances et leur santé mentale. Grâce à une technologie plus avancée de détection des phénomènes météorologiques violents, les habitants seront mieux à même de s'y préparer, de protéger leurs résidences, de l'évacuer rapidement au besoin et d'accorder la priorité à leur sécurité. »

- Jason Clark, président, Un Canada résistant au climat

« Comme les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et graves, le Canada devient un endroit moins sûr pour vivre et travailler et plus risqué pour les compagnies d'assurance. En 2023, les phénomènes météorologiques violents ont causé 3,1 milliards de dollars de dommages assurés dans les collectivités du pays, ce qui représente la somme annuelle la plus élevée des quatre dernières décennies. Le Bureau d'assurance du Canada se réjouit de cet investissement dans la modernisation de notre technologie de prévision météorologique dans l'ensemble du pays. L'augmentation des catastrophes climatiques devrait tous nous préoccuper, même si nous n'avons pas encore été directement touchés. Les gouvernements, le secteur de l'assurance et l'ensemble de la population canadienne ont la responsabilité de s'adapter à l'évolution du climat. »

- Craig Stewart, vice-président, Changements climatiques et enjeux fédéraux, Bureau d'assurance du Canada

Faits en bref

Outre le remplacement de 31 radars viellissants, un nouveau radar a été ajouté au réseau dans la région du cours inférieur de la rivière Athabasca , en Alberta . Cet ajout porte à 32 le nombre de radars météorologiques du réseau à l'échelle du pays.

, en . Cet ajout porte à 32 le nombre de radars météorologiques du réseau à l'échelle du pays. De plus, un radar de formation a aussi été ajouté près d'Egbert, en Ontario . Le radar de formation sert à former des technologues et des ingénieurs radar. Il est également utilisé par des scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada pour mettre à l'essai du nouveau matériel et de nouveaux logiciels avant leur déploiement dans d'autres radars.

. Le radar de formation sert à former des technologues et des ingénieurs radar. Il est également utilisé par des scientifiques d'Environnement et Changement climatique Canada pour mettre à l'essai du nouveau matériel et de nouveaux logiciels avant leur déploiement dans d'autres radars. La portée classique des nouveaux radars a été haussée, passant de 250 kilomètres à 330 kilomètres. Les radars météorologiques sont un élément clé de la prévision du temps violent à court terme, comme les orages, les tornades, la grêle, la pluie forte et le verglas.

Le premier radar a été installé à Radisson , en Saskatchewan , à l'automne 2017. Le dernier radar a été installé à Halfmoon Peak, en Colombie-Britannique, à l'été 2023.

, en , à l'automne 2017. Le dernier radar a été installé à Halfmoon Peak, en Colombie-Britannique, à l'été 2023. Environnement et Changement climatique Canada travaille continuellement à optimiser ses réseaux de surveillance météorologique et climatique pour s'assurer que les Canadiens obtiennent des renseignements exacts en temps opportun pour éclairer leur prise de décisions.

Le gouvernement du Canada a publié la première stratégie nationale d'adaptation du Canada le 27 juin 2023, à Vancouver , en Colombie-Britannique.

