NEW YORK, 21 mars 2026 /CNW/ - GardePro, un innovateur de technologies de surveillance intelligente en plein air, lance le GardePro Link 1.0, un système de caméra de piste sans fil longue portée (caméra de piste Hub et R3 Pro). Tirant parti de la technologie sans fil longue portée de 802,11 Ah, le système repousse les limites d'autonomie des caméras de sentier Wi-Fi traditionnelles. Il s'agit de la première caméra de piste au monde capable d'une transmission sans fil de 3 000 pi (1 km), d'alertes en temps réel, de la gestion centralisée de plusieurs caméras et du téléversement de photos HD à distance.

Système de caméra de piste sans fil longue portée GardePro Link 1.0 avec moyeu et caméra.

Depuis des années, les agriculteurs, les éleveurs et les gestionnaires immobiliers sont aux prises avec des limites persistantes des systèmes de surveillance traditionnels : les caméras Wi-Fi ont de courtes portées de transmission, ce qui rend difficile de couvrir de grandes zones ou d'envoyer des notifications de déclenchement à distance, tandis que les caméras de surveillance cellulaires nécessitent des abonnements mensuels coûteux à des données. Les utilisateurs ont un besoin urgent d'une solution à long terme rentable et facile à déployer. Le Link 1.0 a été développé précisément pour répondre à ces attentes, offrant un moyen beaucoup plus efficace de surveiller les grandes propriétés.

« Les caméras de surveillance cellulaires offrent une surveillance fiable à longue portée, mais elles sont assorties de frais mensuels prohibitifs, ce qui rend cette fonctionnalité inaccessible à de nombreuses personnes », déclare Andy J., directeur général de GardePro. « Nous rendons la surveillance extérieure accessible à un coût beaucoup moins élevé. À l'avenir, nous continuerons de mettre à niveau nos produits avec des batteries plus grandes et des fonctionnalités d'IA afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. »

Construit sur une architecture sans fil longue portée intégrée combinant un hub et une caméra, GardePro Link 1.0 offre plusieurs avantages clés:

jusqu'à 3 000 pi / 1 km dans des conditions claires de visibilité directe et 485 m (1 600 pi) dans une utilisation typique - près de 20x la portée des caméras Wi-Fi traditionnelles.

dans des conditions claires de visibilité directe et dans une utilisation typique - près de la portée des caméras Wi-Fi traditionnelles. alertes instantanées mobiles et alertes par courriel en temps réel lorsque la caméra est déclenchée. L'application mobile permet d'ajuster à distance les paramètres de la caméra, de vérifier l'état de l'appareil, de naviguer sur les médias HD et de diffuser en direct.

une plateforme centrale qui se connecte directement à un routeur Wi-Fi domestique, permettant un accès à distance stable et la gestion de jusqu'à 16 caméras pour une surveillance à grande échelle.

livré avec une carte SD de 64 Go gratuite, prête à utiliser dès la sortie de la boîte.

GardePro Link 1.0 est disponible à l'achat dès maintenant. Pour en savoir plus, visitez le site https://gardepro.com/

Les premiers utilisateurs prouvent déjà les capacités du système sur le terrain. Leo, qui gère une propriété boisée de 50 acres, déclare : « Je reste connecté même à 2 550 pieds de ma parcelle d'arbres. Ces caméras sont les meilleures ! Elles ont enregistré des cerfs, des coyotes, des mouffettes, des ratons laveurs, des opossums et des chats, des animaux sauvages que nous n'avions jamais vus auparavant ».

Benjamin C., passionné de plein air, salue la fiabilité du Link 1.0 : « Excellente performance sur de longues distances. Photos 4K claires de jour et de nuit - idéal pour mon aménagement extérieur. La durée de vie de la batterie est également exceptionnelle. Après 15 jours d'utilisation, il lui reste encore 90% de batterie ».

À propos de GardePro

Depuis 2016, GardePro applique à sa philosophie centrale « Repoussez les limites. Explorez plus intelligemment. » L'entreprise se spécialise dans la R&D de caméras de piste haute performance. Les produits GardePro sont largement utilisés dans la chasse, la gestion agricole, la sécurité et l'observation de la faune, gagnant la confiance de plus de huit millions d'utilisateurs dans le monde.

Contacts avec les médias

Nom de l'entreprise : GardePro

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2938584/GardePro_Link_1_0_long_range_wireless_trail_camera.jpg

SOURCE GardePro