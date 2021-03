« La sécurité de nos équipes, de nos clients et du grand public est notre priorité absolue. Nous nous efforçons de créer la flotte de transport sécurisé la plus sûre, la plus avancée et la plus ingénieuse et Roshel est le partenaire idéal pour atteindre notre objectif. Nous sommes extrêmement fiers d'être à l'avant-garde de notre industrie », a déclaré Stéphane Gonthier, chef de la direction de GardaWorld Transport de valeurs.

Il ajoute : « Malgré l'impact de la COVID-19 sur notre clientèle et notre industrie, nous maintenons le cap avec notre engagement à construire la flotte de véhicules la plus sécuritaire pour nos employés, nos clients et le public en général. »

Pour sa part, Roman Shimonov, chef de la direction de Roshel Smart Armored Vehicles, a déclaré : « Les nouvelles technologies sont à l'origine d'importantes avancées dans tous les secteurs, y compris celui du transport de valeurs. C'est formidable d'y contribuer avec des clients comme GardaWorld, qui tiennent à être à l'avant-garde de l'industrie avec les véhicules les plus sûrs et les plus intelligents au monde ». Il ajoute : « Chaques nouvelles phases de déploiement de la flotte s'appuient sur les découvertes de la génération précédente. Les véhicules développés en partenariat avec GardaWorld sont personnalisés avec les plus récentes innovations, toujours en observant les plus hautes normes de sécurité ».

La flotte de véhicules sécurisés du futur

Introduits pour la première fois en 2019, les véhicules Ford Transit modifiés apportent plus de flexibilité à la flotte de GardaWorld. Dotés de la génération de moteurs à essence la plus récente qui produit un niveau d'émission moins élevé, les véhicules sont également plus efficaces en matière de consommation de carburant.

Chaque véhicule est doté de caractéristiques de sécurité avant-gardistes, notamment une technologie anticollision, des coussins gonflables frontaux et latéraux de série, une limite de vitesse contrôlée, un pare-brise à plus grande vision répondant à des normes balistiques reconnues, ainsi que différentes fonctionnalités en matière de sécurité connectées en direct à notre centre de surveillance nord-américain. Les plus récents véhicules contiennent aussi des fonctions d'alerte de collision et de déviation de voie.

Blindé avec des matériaux de haute qualité et certifié par des laboratoires indépendants, le véhicule est conforme ou supérieur à la réglementation nord-américaine.

À propos de GardaWorld Transport de valeurs

GardaWorld Transport de valeurs, dont le siège social est situé à Boca Raton, en Floride, est le leader nord-américain du transport de valeurs et de sa chaîne logistique, incluant la gestion du numéraire et de fonds de change, le transport par camions blindés, les services de guichets automatiques et les solutions de coffres-forts intelligents. GardaWorld dispose de la plus importante infrastructure physique de l'industrie aux États-Unis et gère et déplace plus de 8 milliards de dollars en valeurs chaque jour, desservant notamment des clients des secteurs de la finance, du commerce de détail, de la restauration et de l'hôtellerie, de même que des clients gouvernementaux et corporatifs. L'entreprise emploie plus de 10 000 professionnels du transport de valeurs à partir de succursales et de centres de traitement sécurisés stratégiquement situés sur tout le continent. Elle s'appuie sur des technologies de pointe, un soutien à la clientèle 24/7 et une expertise logistique inégalée. Pour en savoir plus, visitez le www.garda.com/ transport-de-valeurs

À propos de Roshel Smart Armored Vehicles

Basée à Mississauga, en Ontario, Roshel Smart Armored Vehicles est l'un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions de sécurité intégrées pour les flottes de véhicules blindés. Roshel se spécialise dans la fabrication de véhicules blindés intelligents pour le transport de valeurs et les forces de l'ordre, et fournit des solutions de gestion du contrôle d'accès, de suivi de flotte, de comportement des conducteurs et de télématique dans toute l'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le https://roshel.ca/

