MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), un champion mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'ARCA, un chef de file mondial en solutions technologiques de gestion du numéraire et en fabrication de recycleurs d'espèces automatisés destinés aux banques.

Établie à Mebane en Caroline du Nord ainsi qu'à Bollengo en Italie et exerçant ses activités dans plus de 25 pays grâce à ses 320 employés, ARCA sera intégrée à Sesami, une entité indépendante de GardaWorld. Lancée en février 2022, Sesami est un intégrateur mondial de solutions technologiques financières visant la gestion et l'optimisation de l'écosystème du numéraire.

Afin de soutenir sa vision stratégique à l'échelle mondiale, GardaWorld annonce la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec dans le cadre d'un investissement de 300 millions $, souscrit aux conditions du marché, qui consiste en un placement privé en actions privilégiées de GardaWorld. Les actions privilégiées sont rachetables au gré de la Société et donnent droit à un dividende capitalisé annuellement et payable au moment de leur rachat par GardaWorld.

Des acquisitions de l'ordre de 1,3 milliard $ pour soutenir un champion mondial

Afin de consolider son positionnement à titre de chef de file de l'industrie tout en révolutionnant les modèles en place, GardaWorld a effectué des investissements de l'ordre de 1,3 milliard $ depuis le début de l'année. À cet égard, l'acquisition d'ARCA constitue la dixième transaction effectuée par GardaWorld en 2022.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement du Québec qui nous appuie dans nos ambitieux plans de croissance à l'échelle mondiale. Grâce à cet investissement stratégique, nous sommes en mesure d'acquérir des entreprises de grande qualité comme ARCA et de continuer à innover pour demeurer à l'avant-garde de l'industrie », a souligné Stéphan Crétier, fondateur, président et chef de la direction de GardaWorld.

« Cet investissement va permettre à GardaWorld de maintenir et de faire croître son siège social à Montréal. Cette transaction générera également des retombées économiques considérables pour le Québec et contribuera à consolider sa position à titre d'acteur important en sécurité et en cybersécurité », a indiqué le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire qui emploie plus de 120 000 professionnels hautement qualifiés dans le monde. Guidée par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions de sécurité et de technologie personnalisées ainsi qu'une prestation de services hors pair, appuyés par des partenariats à forte valeur ajoutée. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au bon maintien de la sécurité des communautés, GardaWorld opère avec des normes rigoureuses de gouvernance tout en s'engageant à fournir des services professionnels de qualité et à veiller au bien-être de tous. Forte de sa réputation bien établie, elle est partenaire de longue date des plus grandes marques, de sociétés du Fortune 500 et de gouvernements. Pour en savoir plus, visitez https://www.garda.com.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

