Garant rejoint « Veritage Brands » aux côtés de marques de premiers plans

Une nouvelle étape de croissance soutenue par un partenaire canadien

SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Garant annonce aujourd'hui qu'elle rejoint Veritage Brands, une nouvelle organisation regroupant plusieurs marques emblématiques reconnues pour leur héritage, leur expertise et leur position de leader dans le secteur des outils et des équipements extérieurs.

Veritage Brands réunit notamment Garant, AMES, Corona, Bellota, Burgon & Ball et ClosetMaid, toutes animées par une même volonté d'investir dans leur avenir et de poursuivre leur développement. Cette nouvelle organisation est soutenue par ONCAP, la plateforme de capital-investissement d'Onex, l'un des plus importants groupes d'investissement au Canada.

Pour Garant, cette évolution marque une étape importante et ouvre la porte à de nouvelles possibilités de développement. Grâce à l'expertise et aux ressources réunies au sein de Veritage Brands, l'entreprise pourra accélérer l'innovation, soutenir le développement de nouveaux produits et renforcer ses opérations, au bénéfice de ses partenaires et clients.

Cette nouvelle étape de croissance permet également à Garant de consolider sa position d'entreprise fièrement canadienne. Fondée au Québec il y a plus de 130 ans, l'entreprise continuera d'y exploiter son siège social, son usine et son centre de distribution, tout en poursuivant son développement à long terme.

« Cette annonce témoigne de la confiance accordée à Garant, à notre expertise et à la qualité du travail accompli par nos équipes. Nous l'accueillons avec beaucoup de fierté, car elle confirme la solidité de notre entreprise et les perspectives de croissance qui s'offrent à nous. En nous joignant à Veritage Brands et avec l'appui d'ONCAP, nous aurons accès à de nouvelles ressources et à des expertises complémentaires au sein du groupe. Nous pourrons ainsi continuer à innover et à faire évoluer notre savoir-faire », a déclaré Pierre-Yves Martin, directeur général de Garant.

Garant poursuivra ses activités avec les mêmes équipes et le même engagement envers ses clients, partenaires et consommateurs. L'entreprise continuera de développer des produits de qualité tout en s'appuyant sur plus de 130 ans d'expertise manufacturière et d'innovation.

À propos de GARANT

Fondée en 1895, Garant est le plus grand fabricant canadien d'outils de construction, de jardinage et de déneigement. Établie au Québec, l'entreprise compte une équipe de 350 personnes et y exploite son usine, son centre de distribution et son siège social, en plus d'un moulin à scie au Nouveau-Brunswick. Ses produits sont disponibles dans plus de 4 800 points de vente au pays. L'entreprise est reconnue pour développer des produits innovants qui facilitent la réalisation des projets extérieurs des propriétaires de maison et des pros. www.garant.com

À propos de Veritage Brands

Veritage Brands regroupe plusieurs marques emblématiques reconnues pour leur héritage, leur expertise et leur position de leader dans leurs marchés respectifs. Ensemble, ces marques partagent une ambition commune d'innovation, de croissance et d'excellence opérationnelle.

À propos de ONCAP

Fondée en 2000, ONCAP est la plateforme de capital-investissement dédiée au segment intermédiaire inférieur de Onex Corporation. Elle se consacre à investir dans des entreprises ayant leur siège en Amérique du Nord et à s'associer avec leurs équipes de direction dans ses principaux secteurs d'activité. Aujourd'hui, ONCAP compte une équipe de 35 employés et gère 3,6 milliards de dollars d'actifs à partir de ses bureaux de Toronto et de New York. Pour en savoir plus sur ONCAP et Onex, visitez www.oncap.com et www.onex.com.

SOURCE GARANT

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