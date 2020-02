GARANT - 125 ans d'innovation et d'expertise dans les outils de qualité supérieure

Histoire

La riche histoire de Garant, qui illustre bien le courage et la ténacité de bâtisseurs québécois, débute en 1895 alors que Télesphore Garant érige sa forge à quelques pas de la résidence familiale. À l'époque on y restaurait voitures, roues de charrettes et socles de charrue pour les habitants de la région. Vers 1930, afin de répondre aux besoins des fermiers locaux, les manches de remplacement pour outils manuels ont été ajoutés à la production et c'est finalement en 1953 que la famille Garant se lance dans la fabrication d'outils de jardinage. L'arrivée sur le marché des outils de plastique marqua un virage important et c'est en 1983 que Garant fit l'acquisition de quatre presses à injection pour fabriquer ses produits. Au fil des ans et du succès qu'a connu l'entreprise, une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée ainsi que des investissements majeurs ont permis à Garant d'élargir sa gamme de produits et son réseau de distribution.

Toujours en mode innovation, Garant est en pleine démarche Industrie 4.0 et en est très fier. « Cette démarche nous permet d'innover autant dans nos produits que dans nos processus manufacturiers afin de rester compétitif et de maintenir nos opérations canadiennes encore plus longtemps », précise Isabelle Dorval, directrice marketing chez Garant.

Facebook : https://www.facebook.com/GarantOfficialOutdoorTools

Instagram: https://www.instagram.com/garant_tools/?hl=fr-ca

Youtube : https://www.youtube.com/user/GarantOutdoorTools

Site Web : https://www.garant.com/?lang=fr

