GARAGE VOIT GRAND À NEW YORK : LA TEMPÉRATURE MONTE DANS LE DISTRICT DE FLATIRON

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Après son expansion à Londres, GARAGE ouvrira un nouveau magasin phare à New York, l'une des plus grandes capitales de la mode au monde. La marque montréalaise a officiellement confirmé l'ouverture de son plus grand et plus immersif magasin vedette à ce jour au cœur du district de Flatiron à Manhattan. Occupant plusieurs étages au coin de la 5e avenue et de la 21e rue Est, cette destination complètement survoltée devrait ouvrir ses portes au printemps 2027.

GARAGE ouvrira un nouveau magasin phare à New York, l'une des plus grandes capitales de la mode au monde. La marque montréalaise a officiellement confirmé l’ouverture de son plus grand et plus immersif magasin vedette à ce jour au cœur du district de Flatiron à Manhattan. Occupant plusieurs étages au coin de la 5e avenue et de la 21e rue Est, cette destination complètement survoltée devrait ouvrir ses portes au printemps 2027. GARAGE logo

Tandis que la marque est déjà implantée à SoHo à New York, cette nouvelle ouverture marque une étape cruciale dans l'expansion nord-américaine de GARAGE, en solidifiant sa présence dans l'un des quartiers commerciaux les plus convoités de Manhattan.

« Nous sommes incroyablement heureux de nous installer dans le quartier Flatiron à New York avec notre plus grand magasin GARAGE à ce jour. Cet emplacement phare représente un jalon majeur pour la marque, nous permettant ainsi d'exprimer pleinement l'identité de GARAGE dans l'un des marchés de la vente au détail les plus dynamiques au monde », a déclaré Romina Kolodziejska, Vice-présidente, Immobilier mondial et aménagement des magasins chez Groupe Dynamite Inc. « Une expansion de cette envergure à New York souligne notre confiance dans la croissance continue de la marque et notre engagement à satisfaire nos clientes là où elles sont. »

D'une superficie de plus de 9 500 pieds carrés, l'espace est conçu pour servir de centre de création de contenu. Ce fleuron combinera l'architecture historique, les plafonds en hauteur et les textures industrielles typiques de Flatiron, avec l'esthétique signature de GARAGE.

L'arrivée de ce magasin phare dans le Flatiron vient couronner un moment de croissance exceptionnelle pour GARAGE. Tout en s'adaptant avec succès aux grands centres américains, comme Las Vegas et Hawaï, GARAGE a fait sa marque outre-mer avec l'ouverture récente de ses premiers magasins britanniques au Bluewater Shopping Centre et un emplacement de premier ordre sur Oxford Street, à Londres.

Après l'inauguration de Flatiron, GARAGE prévoit l'ouverture d'espaces multi-étages similaires sur Newbury Street, à Boston et M Street, à Georgetown (district de Columbia). Ces projets renforceront son engagement communautaire et son ancrage au sein des artères commerciales les plus compétitives au monde.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de ce magasin vedette dans le Flatiron et les actualités mondiales, suivez @garageclothing ou visitez le site garageclothing.com.

À propos de GARAGE

Fondée sur une attitude et une influence fortes, GARAGE est bien plus qu'une marque de vêtements; c'est un véritable mouvement. Avec des collections mensuelles conçues pour que sa garde-robe -- et son fil d'actualité -- restent à la fine pointe de la mode, GARAGE est maintenant une référence incontournable pour la femme qui sait exactement qui elle est et qui s'assume pleinement.

Célébrant ses 50 ans, la marque d'origine montréalaise a repoussé les limites et a donné de la visibilité aux femmes qui vivent sans complexe. Reconnue pour sa pertinence culturelle et sa compréhension approfondie de sa communauté, GARAGE offre des essentiels décontractés de qualité supérieure conçus pour la vraie vie. La marque s'est constitué un public fidèle partout en Amérique du Nord en restant à l'écoute de sa clientèle et en s'adaptant à sa façon de vivre, de bouger et de s'habiller. De Montréal à Los Angeles, et maintenant à Londres, GARAGE est là pour faire grimper le mercure, une collection à la fois.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les plans de dépenses en immobilisations de Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») et leur incidence. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des opinions, des estimations et des hypothèses formulées en fonction de la perception de la haute direction des tendances passées, de la situation actuelle et des faits nouveaux prévus, et d'autres facteurs qu'elle estime pertinents et raisonnables dans les circonstances présentes. Les opinions, les estimations et les hypothèses de la Société sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes et éventualités importantes sur les plans commercial, économique, concurrentiel et autre, concernant des événements futurs et, à ce titre, peuvent changer. La Société ne garantit pas que ces opinions, estimations et hypothèses se révéleront exactes. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, ainsi que l'ampleur et l'incidence des dépenses en immobilisations décrites dans le présent communiqué de presse, diffèrent considérablement des résultats exprimés, implicites ou projetés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux décrits dans le dossier d'information continue de la Société disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes de la Société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE GARAGE

Pour toute information supplémentaire ou pour obtenir des images en haute résolution, veuillez contacter : Jessica Zryl, [email protected]